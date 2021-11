Vigone-Cumiana: i gialloazzurri trascinati da un super Sciarra portano a casa lo scontro diretto

Lo scontro più importante per entrambe le formazioni, è prima contro seconda, ma è anche la sfida tra le due squadre più convincenti del girone. Il Cumiana si presenta a Vigone con l'intenzione di consolidare i due punti di vantaggio in classifica ed ottenere la nona vittoria consecutiva, d'altro canto i rossoblù sanno che i tre punti varrebbero il primo posto e dimostrerebbero che l'unico stop con il Garino sia stata una casualità. Il tecnico Giovanni Signorino per il sorpasso si affida al 3-4-3 con una ricerca nel gioco degli esterni d'attacco di qualità, Kevin Lussiana risponde con un 4-3-3...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con