Inter-Milan: il pareggio sarebbe giusto, ma non per Tartaglia; il Diavolo si prende Milano

Il Milan è primo in classifica ma l'Inter ha il miglior attacco del girone, l'ultima stracittadina milanese dell'anno non può che essere memorabile. Un turbinio di emozioni iniziato coi nerazzurri in vantaggio con Carrara, ma Arnaboldi e Pinessi ribaltano il risultato entro la fine del primo tempo. Contrasti, ripartenze e brividi in area di rigore: la gara prosegue col pareggio di Sorino che riaccende la partita e le speranze interiste, ma a spegnerle allo scadere c'è Tartaglia, ispirato e inesorabile. Azione su azione. Non sono ammessi errori in questo recupero valido per la quinta giornata. Al centro sportivo dell'Accademia Inter si...

