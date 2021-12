Cumiana-San Secondo: Furia gialloblù, poker Giannone, vittoria che vale il titolo d'inverno

A sfidarsi la prima della classe e la settima. Tocca al San Secondo provare a fermare la corazzata Cumiana, che è alla ricerca dei tre punti che varrebbero matematicamente il titolo di campioni d'inverno e l'undicesima vittoria in altrettanti match. Il tecnico Kevin Lussiana dei padroni di casa ci prova affidandosi al suo 4-3-3 richiedendo ai suoi di pressare alto e di far muovere con rapidità la palla; per provare l'impresa Emilio Anastasi cerca nel 4-2-3-1 l'arma giusta per scardinare la difesa d'acciaio avversaria. Giannone è implacabile. Pronti via ed è subito assedio targato Cumiana: difesa alta, ricerca delle corsie esterne...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con