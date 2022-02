Del Vento guida le danze, Cusenza goleador di giornata: vittoria e festa primo posto per il Lenci Poirino

Molto più che una partita quella andata in scena al Favari di Via delle Querce, e non poteva essere diversamente vista la posta in palio. A trionfare è il Lenci Poirino di Luca Garelli che ha la meglio su un PSG dimezzato, costretto a correre ai ripari e a convocare diversi 2009 per sopperire alle tante assenze. Buonissima prova dei padroni di casa che esibiscono sprazzi di ottimo calcio, malgrado il freddo e le pessime condizioni del campo, riuscendo così a conquistare il tanto agognato primo posto in classifica. Sconfitta a testa alta per il gruppo di Simone Raviolo che...

