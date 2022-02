Bum-bum Calamita mette il turbo ad un super Toro! Juve avvisata...

Termina con una vittoria per 3-0 la partita di un super-toro che incanta al Don Mosso di Venaria e concede veramente poco al fanalino di coda Virtus Entella, ancora in cerca del primo successo stagionale. Con questa vittoria il Toro si accasa al quarto posto e arriva al derby di prossima settimana con più sicurezza nei propri mezzi e con il morale alto per tentare il sorpasso ai danni dei cugini, inoltre Samuele Calamita arriva a quota 7 gol in stagione avvicinandosi sempre di più al capocannoniere del girone e della capolista Genoa Bellone autore di 9 gol stagionali.

Scacchiere e scacco matto Daniele Martinelli sceglie il solito 4-3-1-2 per la formazione granata schierando Bonacina alle spalle delle due punte Fabbrini e Manduca e ordinando alla squadra il pressing alto, scelta che si rivelerà azzeccata. La Virtus Entella, invece, sceglie un 4-3-3 prediligendo il gioco sulle fasce e a cercare in area l’unica punta Contu. La gara si accende subito agli esordi quando Parisotto lancia lungo a cercare Bonacina che di spalle vede con la coda dell’occhio l’arrivo da dietro di Berto e lo serve di tacco ma il terzino granata viene atterrato in area e dopo soli tre minuti l’arbitro assegna il penalty al Toro. Sul dischetto si presenta David Bonacina che freddissimo dal dischetto spiazza l’estremo difensore Mazzino e porta in vantaggio il Torino. Il Toro dopo il vantaggio cerca con insistenza la giocata giusta sfruttando le triangolazioni dell’inarrestabile trio Quattrocchi-Coco-Marini, protagonisti di giocate degne del bel gioco messo oggi in campo dal collettivo granata, anche se a volte sbilanciandosi troppo in avanti. E’ proprio al decimo minuto che la Virtus Entella si rende pericolosa in contropiede con l’azione personale del numero nove Contu che porta a spasso la difesa granata e serve con un bel filtrante Calitou dove però si fionda prima il portiere granata Bassani. L’Entella prende fiducia e si rende di nuovo pericolosa dalle parti di Bassani con il solito Contu che affronta ancora una volta da solo la difesa del toro e prova il tiro di ‘trivela’ che non impensierisce abbastanza il numero uno granata. A metà del primo tempo il direttore di gara assegna una punizione dai trenta metri circa, dove a incaricarsi della battuta è Calamita, il suo tiro viene però respinto dalla barriera e dopo un paio di rimpalli favorevoli la palla capita sui piedi di Marini che calibra il destro da distanza siderale e battezza l’incrocio dei pali in pieno facendo strozzare l’urlo degli spalti del Don Mosso. La fine del primo tempo vede un’azione pericolosissima per parte prima la Virtus con una punizione ben battuta da De Filippi a cercare il solito Contu, che non impatta al meglio il pallone di testa, mentre il primo tempo termina con il tiro del terzino granata Berto sul quale Manduca sfiora la deviazione vincente.



Ripresa e ondata granata Il secondo tempo rimane per molti minuti senza emozioni degne di nota con Martinelli che ordina ancora ai suoi ragazzi il pressing alto sui difensori chiavaresi e la Virtus Entella che prova la giocata per vie laterali senza riuscire a fare male alla concentrata retroguardia del Toro. La gara non si smuove nel secondo tempo tanto che entrambi i tecnici effettuano delle sostituzioni per dare la scossa alle rispettive squadre. A inizio secondo tempo l’Entella cerca di sfruttare un calcio di punizione da buona posizione con Calitou ma non sfrutta a dovere l’occasione e spara alle stelle. Il toro cerca di rendersi pericoloso sfruttando la velocità di Fabbrini che supera sulla fascia un difensore e mette un pallone teso e basso in area ma Bravoco pulisce l’area spedendo in calcio d’angolo la sfera. Qualche minuto dopo è sempre Fabbrini a seminare il panico sulla fascia e a mettere un bel pallone per Manduca che prima tira venendo respinto da un difensore e sulla ribattuta sfiora il 2-0 sfiorando il palo alla destra di Mazzino. Il toro domina in lungo e in largo il secondo tempo senza però trovare il gol della sicurezza con un lancio di Marini a cercare Calamita, spostatosi nel suo ruolo originale di prima punta, prova il tiro di contra balzo che si spegne sul fondo. La Virtus reagisce in qualche modo e prova a proporsi in avanti, forse con qualche uomo di troppo, infatti Moretti spazzando via palla la trasforma in un lancio lungo per Calamita che sfrutta il mal posizionamento della difesa dell’Entella e scavalca con un pallonetto Mazzino, forse troppo avventato nell’uscita, e regala al Toro il gol della sicurezza. Mentre alla fine del secondo tempo arriva la gioia della doppietta per il bomber granata che sfrutta alla perfezione il filtrante di Turola girandosi dalla marcatura alle spalle e trafiggendo inesorabilmente il portiere per la gioia definitiva del 3-0.

IL TABELLINO

TORINO-VIRTUS ENTELLA 3-0

RETI: 3’ rig. Bonacina, 27’ st Calamita, 33’ st Calamita.

TORINO (4-3-1-2): Bassani 7, Quattrocchi 7, Berto 6.5, Parisotto 6.5 (28’ st Giunta 6,5), Moretti 6.5, Marini 7 (28’ st Fossat 6), Fabbrini 6.5 (19’ st Turola 6,5), Coco 7 (13’ st Tuzzolino 6), Manduca 6.5 (16’ st Gozzi 6,5), Bonacina 7 (32’ st Picca sv), Calamita 8 (34’ st Barone sv). A disp. Andreotti. All.Martinelli 7.

VIRTUS ENTELLA (4-3-3): Mazzino 6, Tarozzi 6.5, Roveglio 6 (1’ st Noga 6), Ottaviani 6, Belulaj 6 (20’ st Skendaj 6), Bravoco 6.5 (18’ st Alfano 6), Calabrese 6 (15’ st Bignone 6), Paltrinieri 6.5 (25’ st Venturini 6), Contu 7 (16’ st Pons 6), Calitou 6.5, De Filippi 6 (5' st Scotto 6) A disp. Orecchia. All. Occhipinti 6.

ARBITRO: Maiundani di Collegno 6.5

AMMONITI: 8’ st Bonacina (T), 39’ st Berto (T)



TORINO

Bassani 7 Deciso nelle uscite e ordinato con I piedi. Registra il secondo clean-sheet consecutivo.

Quattrocchi 7 Ottima l’intesa con i centrocampisti quando serve si spinge in avanti per aiutare l’attacco.

Berto 6.5 Sempre presente in fase difensiva e offensiva. Limita nei movimenti De Filippi.

Parisotto 6.5 Usa bene il fisico quando serve ed è prezioso in fase di impostazione.

28’ st Giunta 6.5 Qualche buon spunto sulla fascia, mette la sua corsa al servizio della squadra.

Moretti 6.5 Attento in difesa, suo l’assist per il primo gol di Calamita.

Marini 7 Gladiatore a centrocampo e buon intesa con i compagni. Sfiora l’eurogol.

28’ st Fossat 6 Svolge bene il suo compito davanti alla difesa.

Fabbrini 6.5 Si rende molto di più pericoloso quando agisce sulla fascia.

19’ st Turola 6.5 Suo lo spunto decisivo per la doppietta di Calamita.

Coco 7 Ordinato nella giocata e dialoga benissimo sulle triangolazioni con Marini.

13’ st Tuzzolino 6 Non brillante come al solito, alterna buoni spunti a gestioni frettolose della sfera.

MANDUCA 6.5 Sfortunato, sfiora il gol nel secondo tempo, partita di sacrificio.

16’ st Gozzi 6.5 Fa buon collante tra attacco e centrocampo.

Bonacina 7 Freddo dal dischetto spiazza il portiere, suo l’assist che causa il calcio di rigore.

Calamita 8 Quando viene spostato in attacco da il meglio di se, fa salire la squadra e lotta a centrocampo nel primo tempo. Ora insidia Bellone nella lotta per il titolo di capocannoniere.

All. Martnelli 7 La squadra adesso sta prendendo un’identita e ne sono simbolo le due vittorie consecutive senza gol subiti.



VIRTUS ENTELLA

Mazzino 6 Incolpevole sui gol, forse frettoloso nell’uscita del secondo gol.

Tarozzi 6.5 Il capitano è molto propositivo sulla fascia accompagnando sempre la manovra offensiva.

Roveglio 6 La sua prestazione cresce con il passare dei minuti.

1’ st Noga 6 Soffre la velocità di Fabbrini anche se la prestazione è sufficiente.

Ottaviani 6 Sale troppo sul primo gol di Calamita, in genere però poche disattenzioni.

Belulaj 6 Stessa colpa di Ottaviani, per il resto pulito negli interventi.

20’ st Skendaj 6 da più vivacità sulla fascia.

Bravoco 6.5 Roccioso.

18’ st Alfano 6 non è da meno del compagno sostituito.

Calabrese 6 difficile per lui pressare da solo sulle triangolazioni del centrocampo granata

15’ st Bignone 6 Fa salire la squadra quando è in difficoltà.

Paltrinieri 6.5 Dialoga bene con gli attaccanti.

25’ st Venturini 6 Prestazione sufficiente.

Contu 7 Gioca praticamente da solo e spesso porta a spasso da solo la difesa del Toro. Alterna buone sponde e corsa.

16’ st Pons 6 Difficile fare meglio del compagno, isolato.

Calitou 6.5 Quando ha spazio prova il tiro.

Defilippi 6 Isolato sulla fascia, anche se ha un buon cross.

5’ st Scotto 6 Si propone vivacemente quando serve.

All. Occhipinti 6 Difficile oggi fare meglio con un toro cosi in giornata.