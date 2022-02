Noto come Cuadrado: prodezza da calcio d'angolo, vince il Sant'Ignazio

Bella vittoria per il Sant'Ignazio allenato da Andrea Cannata, arrivato a quota sei vittorie in campionato dopo aver disputato una bellissima prova con ampi sprazzi di ottimo gioco, in attesa di iniziare il girone di ritorno contro il San Giacomo Chieri. Niente da fare per la Buttiglierese di Pier Paolo Tamagnone ostacolata dalle tante assenze delle scorse settimane costretta a scendere in campo con all'attivo un solo allenamento. Fischio d'inizio dell'arbitro e la palla è subito dei padroni di casa che impostano la manovra di gioco sin dai primissimi minuti pressando molto alto costringendo gli avversari a chiudersi nella metà...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con