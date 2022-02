Caprera, Oddo e Greco fanno tornare il sorriso ai tigrotti

In una partita combattuta e dal primo tempo molto ricco di occasioni, a prevalere è la Pro Patria che si impone 3-2 grazie ai gol di Caprera, Oddo e Greco. Alla Pro Sesto non bastano le reti di Ponzo e Gorni per tornare a casa con almeno un punto. L'inizio di gara è vibrante e in generale la prima frazione di gioco e un susseguirsi di emozioni da entrambe le parti e solo i legni non consentono di vedere un numero ancora maggiore di realizzazioni. Nella ripresa calano un po' i ritmi e diminuisce lo spettacolo, ma comunque si assiste...

