Dorina-Valdruento la decide Rigatuso con una zampata

Vittoria sofferta anzi, soffertissima per il Valdruento di Nino Greco Ferlisi che, al termine di una prestazione opaca e meno brillante del solito, ha la meglio sul Dorina di Marco Marangon, uscito sconfitto nonostante l'ottima prestazione e le tante occasioni create. Per i rossoblù si tratta della dodicesima vittoria ottenuta in tredici partite, una riconferma importante che vale il primo posto in classifica. Menzione d'onore per gli avversari capaci di proporre un gioco vivace e spumeggiante in grado di contrastare, per lunghi tratti, la capolista del girone. Fischio d'inizio dell'arbitro e squadre che iniziano subito a studiarsi cercando di superare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con