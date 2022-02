Morrone scatenato: tripletta ed eurogol, Arpellino spietato dal dischetto, PSG al secondo posto

Inutile dirlo, quando il PSG è in giornata non ce n'è per nessuno! A farne le spese è il Barracuda allenato da Sergiantonio Silivestro che, dopo una striscia di tre risultati utili consecutivi, ultima la vittoria per 0-7 contro la Santenese, è costretto ad alzare bandiera bianca davanti allo strapotere del gruppo allenato da Simone Raviolo (oggi sostituito in panchina da Manuel D'Errico) che domina in lungo e in largo, soprattutto nel secondo tempo, conquistando tre punti importantissimi nel testa a testa per la vittoria del girone. Fischio d'inizio dell'arbitro e partenza show del PSG che gela i rossoblù trovando subito il...