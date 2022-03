Padovani gela il Dorina: La Marca e Mana completano il poker, Caselle al primo posto

Festeggia il Caselle allenato dalla coppia Paolo Comità - Samuele Gentile momentaneamente al primo posto dopo l'ottima vittoria riportata su un campo tutt'altro che semplice come quello di Via Sibilla Aleramo contro il Dorina del tecnico Marangon, uscito sconfitto nonostante un primo tempo audace, ricco di giocate tecniche e di un belle azioni. Per i biancorossi arriva dunque il successo numero dodici in campionato, mentre i padroni di casa intascano la terza sconfitta consecutiva. Fischio d'inizio del direttore di gara e squadre subito alte, il Caselle cerca subito di rendersi pericoloso provando a portarsi in avanti ma la difesa di...

