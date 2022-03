Rizzi implacabile: sferzata di testa e magia su punizione, Trevisani e Cafà completano il poker

Ormai non è un mistero, quando il Villarbasse ingrana non ce n'è per nessuno! Lo sa bene lo Union Vallesusa allenato dal tecnico Sergio Benarrivato che, dopo aver disputato un ottimo primo tempo, ricco di intensità e di gioco spumeggiante, cade sotto i colpi incessanti degli arancioblù di Giuseppe Preziuso, capaci di risollevarsi dopo una prima frazione di gioco non brillante e di invertire la rotta portando a casa tre punti importantissimi per proseguire l'inseguimento della capolista Olympic Collegno. Fischio di inizio dell'arbitro e primi minuti caratterizzati da un fortissima intensità da parte di entrambe le squadre che corrono tanto...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con