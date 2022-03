Carabinieri a sirene spiegate, altra partita sospesa per rissa

Sospesa per rissa in tribuna la gara di Ciriè tra la Virtus Calcio e il Centrocampo, con i padroni di casa che erano in vantaggio per 4-0 e mancavano circa 10 minuti alla fine del primo tempo, valido per il Girone A Under 14 di Torino.

L'arbitro Alessandro Longhi di Collegno ha fischiato tre volte, ritenendo che non ci fossero più le condizioni per portare a termine la partita, poi c'è stato anche l'arrivo di tre pattuglie di Carabinieri, a sirene spiegate, quando però era già tornata la calma. Il fatto scatenante, pare sia stata l'espulsione dell'allenatore del Centrocampo, Simone Volpi, anche vice presidente della società torinese, che ricostruisce così l'accaduto: «Sono stato espulso per proteste dopo un rigore che ci hanno dato contro, mentre uscivo dal campo sono stato riempito di insulti. Poi ho visto mio padre 70 enne in tribuna in difficoltà e sono dovuto intervenire».

Presente alla partita anche il presidente della Virtus Calcio, Marco Scognamiglio: «La cosa che deve subito essere messa in chiaro è questa: la società Virtus Calcio come direttivo e come istruttori presenti ha osservato un comportamento esemplare, e i nostri genitori non sono assolutamente coinvolti, hanno un codice comportamentale che facciamo firmare a tutti i genitori quando tesseriamo i ragazzi. La parola PUBBLICO può essere chiunque, sui miei genitori garantisco io. Assicuro che nessun tesserato o genitore ha partecipato a questo litigio. Io personalmente sono dovuto intervenire per forza di cose, bisognava dividere e riportare la calma. In campo tra i giocatori non è successo assolutamente nulla».