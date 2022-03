Una prodezza di Rosso abbatte il muro dei 'diavoli rossi': Pro Vercelli buona la seconda

Rosso stende i rossi. Il diagonale dell'esterno offensivo di destro all'ottavo della ripresa permette alla Pro Vercelli di trovare i tre punti. La squadra di Palombo batte così i rivali dell'Alessandria (arrivati all'Ardissone in completo rosso da trasferta) e accorcia in classifica proprio sugli ospiti. E' un buon momento quello dei padroni di casa, che giungono così al secondo successo consecutivo (0-3 in casa della Juventus B sette giorni fa), soprattutto senza subire gol. Una rete, che permette di sbloccare un match dove a regnare è la paura di prendere gol. Partita quasi completamente bloccata e disputata prevalentemente a centrocampo...

