Al volo di Atzeni risponde Busiello dagli undici metri: tutti felici e contenti

Finisce con uno spettacolare 1-1, come all'andata, 3-3, tra Alessandria e Spezia dopo settanta minuti di continui capovolgimenti di fronte. Due squadre che si sono battute ad armi pari mettendo in mostra, a tratti, anche belle giocate che, per troppo fretta a volte, o per la bravura dei portieri altre volte non hanno determinato un risultato diverso. Le linee offensive si presentano a specchio con un tre quartista e due punte: Amisano-Atzeni-Gallo sorretti dalla spinta di Squarise e Crozza, sul fronte opposto Busiello-Climi-Rosati alle cui spalle spingono Ravecca ed Edoardo Sartori. La gara è vivace e al pronti via lo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con