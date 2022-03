Tullio apre, Bottero chiude, nel mezzo Marzola: vince l'Almese

Bella vittoria per l'Almese del tecnico Alessandro Pastore che batte 3-1 il combattivo Venaus di Lorenzo Vigna conquistando così ill sesto posto in classifica accorciando le distanze con lo Union Vallesusa, fermato dal Lesna Gold. Per i biancoazzurri il successo arriva al termine di una prestazione intensa giocata ad alti ritmi sia sul piano della tenacia che su quello della fisicità, niente da fare per gli ospiti, usciti sconfitti nonostante un buon primo tempo, anche a causa di qualche assenza di troppo. Fischio d'inizio e parte subito forte l'Almese che inizia sin da subito ad orchestrare al meglio la manovra...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con