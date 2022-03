Arnaboldi multiruolo, 7.5; Lebyad, un gol pazzesco: 8; Iacovello sontuoso in mezzo, 7.5

Vittoria e primo posto matematico! Il Milan espugna il Rossini di Briosco con una prestazione da grande squadra: Lupo apre di testa prima dell'intervallo, a inizio ripresa il Como pareggia con Lebyad ma i rossoneri ripassano subito in vantaggio con un gol di Comotto dalla distanza e chiude la gara sul 2-1 chiudendo in anticipo i conti e qualificandosi alle finali. Tra i rossoneri, oltre a Comotto e Lupo migliori in campo, bene anche il difensore La Mantia e il capitano e centrocampista Arnaboldi; tra i lariani, autori di una grande prestazione, fantastica la prova di Iacovello in mezzo al...

