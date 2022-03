Milan primo matematico! Lupo e Comotto firmano il trionfo rossonero

È fatta! Il Milan è primo, e lo è sempre stato: solo che adesso nessuno potrà più raggiungerlo. I ragazzi di Marco Merlo, grazie alla vittoria per 2-1 nel recupero della 10ª giornata, si prendono la vittoria matematica del Girone A certificando un cammino fin qui intonso, fatto di 14 vittorie in altrettante partite. Un trionfo quindi meritatissimo, sacrosanto, al netto delle difficoltà riscontrate contro un Como tutt'altro che arrendevole e con qualità - sia di singoli che di squadra - davvero importanti: e non è un caso, infatti, se la formazione di Stefano Cassano veleggia al quarto posto, subito...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con