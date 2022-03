Milan, fasi finali conquistate: le foto della partita con il Como

Con la vittoria nel recupero sul Como, il Milan Under 14 ha vinto il campionato (CLICCA QUI per la classifica). Primo posto matematico per i classe 2008 allenati da Marco Merlo, che festeggiano quindi la qualificazione alle fasi finali della categoria. Applausi anche per la formazione lariana, in grado di tenere testa e mettere in difficoltà la prima della classe attraverso una grande prestazione: rossoneri in vantaggio con Lupo, Lebyad pareggia a inizia ripresa, poi Comotto firma il gol del definitivo 2-1 per i rossoneri.

