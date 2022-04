Metello scatenato: cinque gol e assist, capolista travolgente

Vittoria devastante per il San Giacomo Chieri che travolge la Santenese fuori casa per 0-11 andandosi a prendere il primo posto in classifica superando, almeno temporaneamente, il PSG e allungando la distanza con il Lenci Poirino. Per il gruppo allenato da Fabio Crivello la vittoria arriva al termine di una gara perfetta, dominata in lungo e in largo sul piano sia fisico che tattico. Prosegue invece il periodo no dei biancoverdi, temporaneamente allenati da Enrico Petruzzelli, che, dopo la sconfitta della scorsa settimana nel derby, sono scesi in campo piuttosto demotivati e giù di morale, oltre che privati di tanti...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con