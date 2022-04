Tremus e Ferrari travolgono il Valdruento, vince e convince il Talent Soccer

Vittoria schiacciante per il Talent Soccer allenato da Lorenzo Navalenca che travolge il Valdruento per 5-2 al termine di una partita giocata benissimo e dominata in lungo e in largo con sprazzi di grande gioco e un assetto da vera e squadra. Per i gialloblù la vittoria vale non soltanto il riscatto della gara d'andata, persa 0-4, ma anche e soprattutto la conquista del quarto posto posto in classifica ad un solo punto di vantaggio dalla Virtus Calcio in attesa del big match della prossima settimana. Per il gruppo allenato dal tecnico Nino Greco Ferlisi arriva invece la seconda sconfitta...

