Brianzoli brillanti ma poco cinici, i rossoneri conquistano Monzello nel segno di Arnaboldi e Lupo

Il Milan trionfa 0-2 in casa del Monza, grazie ai gol, uno per tempo, di Arnaboldi e Lupo, oltre che ad una prova eccezionale dell'estremo difensore rossonero Longoni, che mantiene la porta inviolata nonostante le copiose occasioni create dai biancorossi. Risultato che infatti non riflette la mole di gioco creata dai ragazzi di Morin, ma che ben lascia intendere quanto invece i biancorossi non siano riusciti a convertire tali occasioni in reti. D'altro canto, gli ospiti sono stati bravissimi a capitalizzare due occasioni, nonostante ne abbiano create molte meno rispetto agli avversari nel corso dell'incontro. Questa sconfitta fa tremare i...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con