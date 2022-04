Sant'Ignazio scatenato: quattro centri al Lenci Poirino, Cravero e Tosches migliori in campo

Vittoria meritata, anzi...meritatissima quella conquistata dal Sant'Ignazio allenato da Andrea Cannata contro l'ormai ex capolista Lenci Poirino di Luca Garelli. 4-0 il risultato finale ma, per quanto visto e dimostrato, non ci sarebbe stato da stupirsi se la partita fosse finita con un distacco ben più netto. Intendiamoci, la colpa non è da attribuire al solo Lenci Poirino che anzi ha disputato un buon primo tempo cercando di mettere in difficolta i rivali, quanto all'ottimo lavoro svolto dalla squadra di casa che riscatta così la sconfitta della scorsa settimana contro il Rapid Torino e si conferma così la scheggia impazzita...

