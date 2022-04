Il leader silenzioso della miglior difesa della categoria

Con il migliore attacco si vincono le partite, con la miglior difesa si vince il campionato. Statistiche alla mano è quasi sempre così, dalla Serie A alle nostre categorie dilettanti e giovanili. Lo sa benissimo Sandro Oppedisano, tecnico arrivato questa stagione all'Olympic Collegno Under 14 dal Pianezza e che ha una attenzione quasi maniacale per la fase difensiva, il punto di forza di una squadra che sta per vincere il campionato a mani basse.

L'Olympic Collegno ha un attacco formidabile, sono 142 i gol messi a segno dagli arancioneri in 21 giornate, con 6 giocatori già arrivati in doppia cifra: Condello, Pulitanò, Doni, Cavacini, Davide e Francesco Oppedisano. Ma se in fatto di realizzazioni i 2008 di Oppedisano vanno in tripla cifra, per quanto riguarda le reti incassate non arrivano alla doppia: solo 9 le volte che gli avversari hanno perforato la granitica difesa guidata magistralmente dal capitano arancionero, George Crudu. Squadra ancora imbattuta, 14 clean sheet, 19 vittorie su 21 partite, solo il Villarbasse e la Pro Collegno sono riuscite a tornare a casa con un pareggio. Nessuno nei campionati Under 14 di Torino ha fatto meglio in fatto di gol incassati.

Difensore centrale cresciuto nella Scuola Calcio dell'Alpignano (Pulcini) e poi nel Pianezza (Esordienti), 170 cm di altezza, Oppedisano gli ha consegnato la fascia di capitano fin dalla giornata d'esordio nella partita con il Crocetta (0-9, CLICCA QUI per leggere la partita): George Crudu sta giocando con continuità a ottimi livelli, quello che serve a un giocatore della sua età per emergere. Lui è un "leader silenzioso" che in campo si fa sentire con le prestazioni, come quella sfoderata martedì scorso quando è sceso in campo titolare nella categoria superiore, la Under 15 dell'Olympic che si giocava il secondo posto in campionato e l'accesso ai Play Off e ha battuto 4-2 il CUS Torino.

Non è la prima volta che George viene chiamato per dare una mano ai 2007, adesso però deve stare concentrato con i suoi 2008, al centro della retroguardia a quattro in coppia con Riccardo Scinica e con Mattia Doni e Samuele Cardone sui lati: sabato prossimo in via Tampellini arriva il Lesna Gold che a sorpresa nell'ultimo turno di campionato ha battuto 1-0 il Villarbasse rivelazione e secondo in classifica. All'Olympic basta un punto per festeggiare matematicamente la vittoria del campionato con tre giornate di anticipo. Dimostrando che ancora una volta la miglior difesa arriva al primo posto.

TIENITI SEMPRE AGGIORNATO SULLE GIOVANILI CON LA NOSTRA APP: RISULTATI, CLASSIFICHE, STATISTICHE