«Il cielo è sempre più blu!», vinto lo spareggio all'ultimo minuto!

Il Vallorco si aggiudica lo spareggio per decretare la vincitrice del girone provinciale Under 14 di Ivrea ai danni di un'ottima Strambinese! Il risultato finale dice 2-1, con il vantaggio decisivo arrivato negli ultimi minuti di gioco con il colpo di Mattia De Luca, nettamente il migliore dei suoi. L'importanza della finale è stata comunque rispettata da tutti e ventidue i titolari e da chi è poi subentrato. Per non parlare delle due tifoserie. Oggi sugli spalti l'incitamento era degno di una partita di Serie A, con cori, trombette, fumogeni e tanti, tantissimi applausi ai ragazzi che hanno regalato un...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con