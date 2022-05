Scacco alla regina! Il campionato ha un nuovo padrone e si chiama Vigone, i terribili rossoblù di Giovanni Signorino espugnano Cumiana e con la dodicesima vittoria consecutiva si portano a casa anche il primo posto in classifica, dopo un match incredibile che ha riservato emozioni e colpi di scena soprattutto nel secondo tempo. Le due squadre scendono in campo rispettivamente con un 4-3-3 a trazione anteriore per i padroni di casa, che vogliono consolidare la loro prima posizione e dimostrare sul campo che sono loro i più forti. Ospiti che optano per un 3-4-3 più di copertura, meno sbilanciato in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con