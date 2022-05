[FOTOGALLERY] Vincono lo spareggio, il loro allenatore va a consolare gli avversari

Stessa spiaggia, stesso mare. Sullo stesso campo, quello di Albiano, dove avevamo ammirato il bel gesto di Nicolò Carratello, centrocampista 2006 del Leinì, il giorno dopo anche il tecnico del Vallorco Davide Veltri merita gli applausi. Al fischio finale dello spareggio che valeva il primo posto nel campionato Under 14 di Ivrea, vinto 2-1 contro la Strambinese, il primo pensiero per Davide Veltri è quello di fare i complimenti e dare un incoraggiamento ai ragazzi della squadra avversaria. Ecco la fotogallery di Girolamo Cassarà (CLICCA QUI per leggere l'articolo e le pagelle)...

