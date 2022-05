Serviva vincere ma non si va oltre il pari: campionato chiuso?

Nulla di fatto! Nella cornice piovosa di Via Donizetti il Valdruento di Nino Greco Ferlisi non va oltre il pareggio per 3-3 contro l'ottima e spumeggiante Virtus Calcio del tecnico Renato Martire. Un risultato amaro per la squadra di casa che vede allontanarsi sempre più il sogno titolo ed è costretta ora a dover vincere obbligatoriamente le ultime due sfide, tra cui spicca l'attesissimo big match della prossima settimana contro il Caselle e sperare in un passo falso di questi ultimi proprio contro i bianconeri all'ultima giornata. Nulla è ancora deciso ma sicuramente vincere oggi avrebbe contribuito a dormire sogni...

