La Feralpi spera con Muca, ma Grisoni sentenzia l'1-1

Sono i due numeri 11 a decidere l'1-1 tra le due lombarde del Girone B. Alla rapidità dei padroni di casa risponde subito la FeralpiSalò, che incassa i colpi nei primi minuti per poi trovare spazi con cui attaccare con costanza. Sono propio gli ospiti a passare in vantaggio al 20' con la rete di Muca. Al 30' i salodiani si vedono un gol annullato per presunta carica sul portiere; poi, il guizzo dei nerazzurri al tramonto dei primi 40': un'azione corale che termina con la zampata vincente di Grisoni. Con 4 punti a testa, Inter e Feralpi rimangono aggrappate...

