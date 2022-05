Arbitro fa il terzo dito ad uno spettatore: voto 10 nella gara che assegna il titolo

Siamo dalla parte degli arbitri: sempre, anche quando sbagliano come nel caso dell'episodio andato in scena nel corso della sfida disputata tra il Caselle e il Valdruento, vinta 3-1 dai padroni di casa che alzano finalmente il titolo, nel corso del quale il direttore di gara Alessandro Longhi, a seguito di numerose insulti ricevuti nel corso della gara per alcuni interventi giudicati dubbi, si lascia andare ad un gesto poco carino nei confronti di un tifoso venuto ad assistere alla gara, attirando così ancor di più su di se l'astio dei tifosi. Non certo il finale che ci aspettavamo per...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con