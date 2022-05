Lacelli-Bonetto, le scintille che accendono la vittoria della Valenzanamado

La Vale si congeda dal suo pubblico ad una giornata dal termine con un netta e bella vittoria su un Monferrato che, solo nel secondo tempo, si arrende dopo essere stato in vantaggio fino al nono minuto del secondo tempo. Una vittoria, quella dei rossoblu, che non fa una grinza sul piano del gioco e della combattività. I ragazzi di Passi passano, dopo pochi minuti, in vantaggio ma vengono riacciuffati e sorpassati in sette minuti dai gialloblu di Lanotte, per niente intimoriti dal pressing valenzano. Non si direbbe una gara giocata tra squadre di bassa classifica, perché la qualità del gioco...

