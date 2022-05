Cappotto San Giacomo, ora resta solo lo scoglio PSG

I collinari del San Giacomo Chieri spazzano via con un sonorissimo "cappotto" il Rapid Torino. I primi della classe dividono il trono con il PSG (oggi vittorioso in casa del Beiborg) e oggi gli hanno mandano un forte segnale in vista dello scontro diretto, che consentirà il passaggio alle attesissime fasi finali. I chieresi scaldano i motori spingendo la palla in fondo al sacco per ben otto volte contro un Rapid paralizzato dalla brutalità del tornado dei ragazzi di Crivello. Al 3-5-2 dei padroni di casa, gli ospiti rispondono con il classico 4-3-3, che garantisce sin da subito pericolosità sulle...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con