Verdiblù al cardiopalmo: brivido nel finale, ora testa allo spareggio

Comunque andrà..sarà un successo! Oggi però ci si gioca tutto ed è impossibile sbagliare! Il PSG del tecnico Simone Raviolo lo sa bene e infatti non manca l'appuntamento con la vittoria battendo, di misura, per 1-2 un Beiborg stoico e in versione da battaglia, confermando così il primato in classifica ad ex equo con i rivali del San Giacomo Chieri con cui dovrà ora disputare l'attesissimo pareggio che decreterà il vincitore indiscusso del Girone C. Sconfitta a testa alta per i gialloverdi di Robeerto Militello che, pur perdendo, ha dato prova di grandissima grinta riuscendo in più occasioni a mettere in difficoltà i...

