14° Memorial Guido Settembrino, trionfano Genoa e Milan: che spettacolo al San Filippo!

Una "due giorni" di grande calcio, come ovvio che fosse visto il prestigio della manifestazione: dopo le qualificazioni di sabato, domenica mattina il Memorial Guido Settembrino ha incoronato le vincitrici del torneo organizzato da Medea Sport e riservato alla categoria Under 14. A fare da apripista alle finalissime l'assegnazione del 4° Memorial Fausto Corsini, riservato alle squadre terze e quarte classificate dei due gironi giocati sabato: il Brescia contro il Cittadella (con i gol di Pedretti e Badra Fofana) vince ai rigori e si prende il terzo posto, il Milan conquista il trofeo nel sempre sentitissimo derby contro l'Inter che apre le danze con Franchi prima di subire la rimonta rossonera firmata da Pandolfi e Mingirulli.

A seguire, tutti in campo per l'assegnazione del 14° Settembrino. In campo da una parte Atalanta e Red Bull Salzburg, con la vittoria di misura per 2-1 dei bergamaschi (a segno Colombo e Camara), sul principale invece la sfida tra Parma e Genoa che ha premiato il Grifone. Succede tutto in avvio, con il botta e risposta tra Russo (per i gialloblù) e Giusto (per i rossoblù) e nel finale, con i calci di rigore a premiare i rossoblù.

Nel pomeriggio di domenica lo spettacolo puro dei Pulcini 2012 impegnati nel 7° Memorial Cesare Pettinari: Juventus, Cittadella, Parma, Brescia, FeralpiSalò, Sassuolo, Verona, Monza e Padova le squadra partecipanti. Il modo perfetto per ricordare tre figure storiche del calcio bresciano - e non solo - come Guido Settembrino, Fausto Corsini e Cesare Pettinari.

Gli undici titolari del Genoa scesi in campo nella finalissima

14° MEMORIAL GUIDO SETTEMBRINO

FINALE 1°/2° POSTO - PARMA-GENOA 1-1 (3-4 dcr)

FINALE 3°/4° POSTO - RED BULL SALZBURG-ATALANTA 1-2

4° MEMORIAL FAUSTO CORSINI

FINALE 1°/2° POSTO - MILAN-INTER 2-1



- FINALE 3°/4° POSTO - BRESCIA-CITTADELLA 2-2 (6-5 dcr)

SU SPRINT E SPORT IN EDICOLA LUNEDI' UNA PAGINA SPECIALE SUL TORNEO