Per la prima volta nella storia vince una squadra straniera! La Coppa Quarenghi finisce in mani austriache

Per la prima volta nella storia la Coppa Quarenghi esce dall'Italia: dopo le 5 affermazioni dell'Inter, le 4 del Milan, le 2 di Atalanta e Juventus e quella del Torino, la 15ª edizione del torneo Under 14 più importante di inizio stagione va ad arricchire la bacheca del Red Bull Salzburg, vera e propria rivelazione della manifestazione disputata come sempre a San Pellegrino Terme. La formazione austriaca in finale ha impedito un'altra "prima volta" e cioè quella della Lazio, sconfitta per 3-1 dai gol di Berger, Swokil e Selimovic. Premio di consolazione per l'Atalanta, che nella finalina batte 2-1 l'Inter andando a prendersi la medaglia di bronzo. «Lazio-Salisburgo è stata una finale nuovissima, gli osservatori dell'Ajax si sono interessati a diversi profili. Il torneo quindi si conferma una fucina di campioni, tanti che sono passati da qui oggi giocano nella nazionali estere oppure in Serie A», le parole di Giampietro Salvi, presidente del Comitato Coppa Quarenghi.

SUCCESSO TRIPLO



Dopo l'assegnazione della 1ª Coppa Calligaris riservata all'Under 17 maschile (CLICCA QUI per leggere chi ha vinto) e della 6ª edizione della Coppa Quarenghi al femminile con in campo l'Under 15 (CLICCA QUI per il resoconto della giornata di giovedì), lo spettacolo dell'Under 14 maschile - fiore all'occhiello della kermesse - non ha deluso le aspettative. Le 26 partite giocate dalla mattinata di venerdì alla serata di domenica hanno riempito la tribuna del centro sportivo e attirato addetti ai lavori da tutta la regione e non solo, con l'ormai consueta presenza di un rappresentante dell'Ajax a visionare i talenti di domani. Alla fine la coppa l'hanno alzata gli autriaci del Red Bull Salzburg che hanno battuto la Lazio, Atalanta seconda davanti all'Inter, un po' deludenti le prestazioni del Milan - quinto per aver sconfitto ai rigori un ottimo Albinoleffe - e della Juventus, ottava dietro ai finalndesi dell'Helsinki; poi Monza, Venezia, Cremonese e la selezione locale della Valbrembana, ultima ma come sempre combattiva.

Milan e Albinoleffe impegnate nella finale per il 5° posto (credit foto: pagina Facebook Coppa Quarenghi)

GIRONE A • RISULTATI

MILAN-HELSINKI 1-1 / ATALANTA-CREMONESE 4-0



HELSINKI-CREMONESE 4-1 / MILAN-ATALANTA 0-0

MILAN-CREMONESE 3-0 / ATALANTA-HELSINKI 3-1

CLASSIFICA: Atalanta 7, Milan 5, Helsinki 4, Cremonese 0

GIRONE B • RISULTATI

INTER-SAN PELLEGRINO 7-0 / LAZIO-MONZA 2-1

MONZA-SAN PELLEGRINO 6-0 / INTER-LAZIO 2-1

LAZIO-SAN PELLEGRINO 12-0 / INTER-MONZA 3-1

CLASSIFICA: Inter 9, Lazio 6, Monza 3, San Pellegrino 0

GIRONE C • RISULTATI

VENEZIA-SALZBURG 0-1 / JUVENTUS-ALBINOLEFFE 2-1

VENEZIA-ALBINOLEFFE 0-1 / JUVENTUS-SALZBURG 1-4

SALZBURG-ALBINOLEFFE 2-4 / JUVENTUS-VENEZIA 4-1

CLASSIFICA: Salzburg 6 (+2), Albinoleffe 6 (+2), Juventus 6 (+1), Venezia 0

Uno scatto della finale 9°/10° posto tra Venezia e Monza (credit foto: pagina Facebook Coppa Quarenghi)

FASE FINALE • RISULTATI

SEMIFINALE • ATALANTA-SALZBURG 2-3

SEMIFINALE • INTER-LAZIO 1-3

FINALE 11°/12° POSTO • SAN PELLEGRINO-CREMONESE 0-2

FINALE 9°/10° POSTO • VENEZIA-MONZA 1-3

FINALE 7°/8° POSTO • JUVENTUS-HELSINKI 0-0 (5-6 dcr)

FINALE 5°/6° POSTO • ALBINOLEFFE-MILAN 0-0 (4-5 dcr)

FINALE 3°/4° POSTO • INTER-ATALANTA 1-2

FINALE 1°/2° POSTO • SALZBURG-LAZIO 3-1