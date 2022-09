Emozioni forti, Terrana e Molinari last minute

Terza e ultima giornata della fase a gironi a Collegno, non sono mancate le emozioni al Grande Slam soprattutto tra Olympic e San Giacomo Chieri e tra Pro Collegno e Bacigalupo.

L'Olympic Collegno va in vantaggio con Stefano Bentivenga (in foto l'esultanza) e vede la qualificazione ai quarti di finale, negli ultimi due minuti capovolge tutto il San Giacomo Chieri che pareggia al 24' della ripresa (si giocano due tempi da 25 minuti) con Felix Isufaj e sigla la rete qualificazione al primo minuto di recupero con Thomas Molinari. Nel Girone B passano dunque Sisport prima e San Giacomo Chieri come seconda.

Anche la Pro Collegno esulta quasi sul gong, è Matteo Terrana al 48' a piegare il Bacigalupo (1-0), passano i rossoblù come secondi, al primo posto del Girone D c'è il Rosta che batte 3-0 il Pecetto, a segno per i biancorossi Ma, Cortassa e Antonaccio.

Nel Girone A il Pozzomaina (in foto l'esultanza della squadra di Alberto Messina) fa valere la legge del 3: terza vittoria in altrettante partite e 3-0 alla Druentina firmato Gianluca Cillo, Alex Infante e Alessandro Palmas. Passa anche il Pianezza che batte 2-1 il Leinì con la doppietta di Simone Garrone, per i gialloblù va in rete Davide Pulitanò.

Nel Girone C un'altra squadra a punteggio pieno con uno score di 7 gol fatti e zero subiti: il Beiborg spegne le speranze del KL Pertusa vincendo 3-0: vanno in gol in ordine Loris Frangiamore, Gabriele Bertalmino e Marco Martelli. Come seconda passa la Rivarolese, a riposo vista la rinuncia dell'Autovip San Mauro.

Ecco tutti i gol e il programma dei Quarti di finale:

GIRONE A

LEINÌ-PIANEZZA 1-2

RETI (0-2, 1-2): 20' Garrone (P), 4' st Garrone (P), 10' st Pulitanò (L).



DRUENTINA-POZZOMAINA 0-3

RETI: 17' Cillo (P), 20' Infante (P), 13' st Palmas (P).

GIRONE B



GARINO-SISPORT 0-3 TAV

OLYMPIC COLLEGNO-SG.CHIERI 1-2

RETI (1-0, 1-2): 5' st Bentivegna (O), 24' st Isufaj (S), 26' st Molinari (S).



GIRONE C



AUTOVIP SAN MAURO-RIVAROLESE 0-3 TAV



BEIBORG-KL PERTUSA 3-0

RETI: 15' Frangiamore (B), 24' Beltramino (B), 10' st Martelli (B).

BEIBORG: Ursu, Mirabella, Gilli, Cochior, Termine, Lataj, Bruno, Frangiamore, Beltramino, Maniello, De Robertis. A disp. Santagati, Baio, De Stefanis, Fucito, Martelli, Mittica, Persello, Pizzonia M., Toscano. All. Mazzotta. Dir. Calza.

KL PERTUSA: Bejan Luca, Ricco, Giampietro, Ritaccio, Lombardozzi, Shu Jun, Salvatore, Bennar, Procopio, Fazio, Camacho Zambrano. A disp. Tintea. All. Pintos. Dir. Fazio.

GIRONE D



PECETTO-ROSTA CALCIO 0-3

RETI: 13' Ma Alhijjavi (R), 13' st Antonaccio (R), 25' st Cortassa (R).ì





PRO COLLEGNO-BACIGALUPO 1-0

RETI: 23' st Terrana.

QUARTI DI FINALE, CAMPO PRO COLLEGNO (via Antica di Rivoli 15)

Domenica 11/09 H 10:00 Pozzomaina-Pro Collegno

Domenica 11/09 H 10:00 Sisport-Rivarolese

Domenica 11/09 H 11:30 Beiborg-San Giacomo Chieri

Domenica 11/09 H 11:30 Rosta-Pianezza