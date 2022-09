Cecchino Cecchin e tripletta bianconera, ecco le finaliste

Salutate le finaliste! In Strada antica di Rivoli, campo della Pro Collegno sono andate in scena le due semifinali del Grande Slam. Al termine di una dura lotta è la Sisport allenata da Matteo Saglietti la prima squadra a strappare il pass per la finale, imponendosi per 3-1 contro il San Giacomo Chieri di Enrico Mondin. Un risultato importante che conferma quanto di buono fatto in queste ultime settimane dai bianconeri, capaci di attaccare con grande continuità e di saper soffrire senza mai concedere spazi.

Trenta secondi. Questo il tempo servito ad Alessandro Ragagnin, numero 9 bianconero, per superare la difesa dei leoni e infilare il pallone in rete. Neanche il tempo di sedersi sugli spalti che la Sisport si porta subito in vantaggio ed è 1-0. Il San Giacomo appare sorpreso ma non sembra accusare particolarmente il colpo e inizia a far girare velocemente palla per provare a prendere in contro tempo i rivali e avvicinarsi all'area di rigore. Al gruppo di Mondin serve un quarto d'ora per agguantare il pareggio, firmato da un altro numero 9: Thomas Molinari. Il primo tempo prosegue e si chiude senza particolari sussulti con le squadre che vanno a riposo sul punteggio saldamente fermo sull'1-1.

Nella ripresa la partita sembra proseguire con il consueto equilibrio finché, all'8 è Alessandro Di Cintio a rompere lo stallo con un gran gol di destro, lasciato partire dal limite dell'area piccola. I leoni provano a rispondere ma i vari tentativi di offensiva si infrangono contro la difesa bianconera che non cede. Nel finale c'è ancora tempo per assistere al gol di Alessio Lupascu, autore nel corso del match di un'ottima gara a centrocampo, che chiude la partita. Fischio finale del direttore di gara Alice Tognato e Sisport che vola in finale.

Nella seconda semifinale il Rosta del tecnico Andrea Bonfante supera per 1-0 l'agguerritissimo Pozzomaina allenato da Alberto Messina. Eroe di giornata il numero 10 biancorosso Alessandro Cecchin che con il suo gol di testa all'11' del secondo tempo consegna la vittoria e la finale ai suoi. Un'intuizione geniale che sblocca una partita in cui, nonostante il tanto gioco proposto in mezzo al campo, a vincere sembrano essere le difese. Il Rosta schierato con il 3-4-2-1 conserva il prezioso vantaggio fino alla fine conquistando l'accesso alla finale con la Sisport, in programma mercoledì 21 alle 18:30 sul campo del Nichelino Hesperia.

I TABELLINI

SISPORT-SG.CHIERI 3-1

RETI (1-0, 1-1, 3-1): 1' Ragagnin (Si), 16' Molinari (Sg), 8' st Di Cintio (Si), 24' st Lupascu (Si).

SISPORT (4-3-1-2): Ianniello 7 (10' st Finelli 7), D'Agostino 6.5 (22' st Lazaro 6), Pallotta 7 (20' st Cece 6), Rosental 7, Regano 7, Scaglia 6.5 (9' st Di Stefano 6), Lupascu 8, El Meskin 6.5 (20' st Carauddo 6), Ragagnin 7.5 (20' st Farris 6), Cattalano 7, Patella 7 (1' st Di Cintio 7). A disp. De Angelis. All. Saglietti - Salvador. Dir. Cece.

SG.CHIERI (4-4-2): Ghiotti 6, D'Orta 6, Scaturro 6, Piras 6, Stanton Brian 6, Tua 6, Carossa 6, Schito 6, Molinari 6.5, Micca 6, Isufaj 6. A disp. Tosetto, Solinas, Mancuso, Valenti, Labriola, Pezzera, Stolfi, Arcuri Talla. All. Mondin. Dir. Solinas.

ARBITRO: Alice Tognato di Torino 6.5.



ROSTA CALCIO-POZZOMAINA 1-0

RETE: 11' st Cecchin.

ROSTA CALCIO (3-4-2-1): Cissè 6, Mapelli 6.5, Scotto di Santolo 6.5, Gambino 6.5, Terragno 6.5, Girotto (12' st Nebiolo 6.5), Molinaro 6.5 (1' st Mareschi 6.5), Ma Alhijjavi 6.5, Antonaccio 6.5, Cecchin 7, Di Giovanni 7. A disp. Battaglia, Escosse, Cortassa, Sette, Calciano. All. Bonfante 7. Dir. Gambino - Terragno.

POZZOMAINA (4-4-2): Di Giovanni, Olivero, Pollastrini, Cillo, Avossa, Muggeo, Infante, Giorgetti, Ferrara, Giurbino, Iannotti. A disp. Cicciarello, Negro, Calascibetta, Trokaj, Palmas, Onomoni. All. Messina - Schifano. Dir. Cristi.

ARBITRO: Edoardo Pugliese di Torino.