Goleada granata, ma la partita racconta un'altra storia

Il risultato descrive una partita che non c'è stata: gli ospiti meritavano sì la vittoria, ma non con uno scarto di quattro gol. La partita si è conclusa 1-5 e ha visto nell'ultimo quarto d'ora i granata dominare il campo, sarebbe però sbagliato pensare che questo sia stato l'andamento di tutta la gara. Infatti il San Giorgio ha condotto una partita più che dignitosa, dimostrandosi pericoloso in molte occasioni e non rendendo affatto facile il compito degli attaccanti del Candiolo. Tutto sommato, anche se la gara è evidente che sia pesa più a favore degli ospiti, che meritavano senza dubbio...

