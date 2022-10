Da 0-2 a 3-2 in 12 minuti, i biancorossi sono la rivelazione del campionato

Due partite, due vittorie. Vola a punteggio pieno la Sangonese Boschetto di Patrizio Saracino, vittoria anche stavolta sudata, meritata, però anche sofferta, per tanti motivi: perché il Sant'Ignazio ha retto bene per tutto il primo tempo, portando anche qualche pericolo alla porta difesa da Latronico, perché i biancorossi di Nichelino pronti-ripartenza-via erano andati sotto di due reti e anche qui grande merito va ai ragazzi di Massimo Ternullo. E infine perché nei minuti finali, dopo aver ribaltato il risultato, capitan Aiello e compagni hanno dovuto resistere in dieci contro undici ai disperati, seppur non intensissimi, attacchi dell'indomito Sant'Ignazio. Gli applausi...

