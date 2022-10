Salvai in acrobazia, Consoli allo scadere: pari e patta a Venaria

Termina in parità la sfida tra Torino e Genoa, un esordio stagionale dal risultato giusto visto come entrambe le squadre non meritano di perdere. La deviazione aerea di Consoli in zona Cesarini annulla il vantaggio-perla in mezza rovesciata di Salvai, un Torino bravo ad emergere dopo un inizio complicato mentre il Genoa sfrutta la reazione avuta nella ripresa per portarsi a casa un punto. Magia Salvai. Inizio blando di partita con il Torino schiacciato nella propria metà campo, tanta fatica ad uscire e a far quadrare la costruzione mentre il Genoa, sin dalle prime battute, ha subito adottato uno stile...

