Tre rigori da tre punti e un eurogol da 20 metri

Rigori, parate alla superman, perle da 20 metri. Tra San Giorgio e Pertusa non si risparmia nessuno. I padroni di casa di Lorenzo Capasso scendono in campo con il 4-3-3, tra i pali Carnio; Aloisio e Bondi in corsia e capitan Fascetta e Russo in mezzo; a centrocampo Canino con Halilovic e Danna mezzali e davanti Nuccio e Menegatti a supporto di Ermanni. Dall'altra parte Jonathan Pintos parte con lo stesso modulo. In porta Bejan; difensori centrali capitan Fazio e Lombardozzi con Ricco e Bennar terzini, Camacho a tirare le redini del centrocampo con Ritaccio e Musko esterni e davanti Firdaliso centravanti con Shu e Giampietro eserni.

Halilovic-Bondi, sentenze. Parte meglio il San Giorgio, che inizia subito e cercare l'affondo in avanti, soprattutto con Ermanni che copre ogni centimetro dalla trequarti in su. Dall'altra parte il Pertusa però, si sistema e difende con ordine. La prima occasione arriva dopo 2' quando Fascetta, di testa, non trova la porta dopo il primo calcio d'angolo. Al 10' poi, i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio con Danna che, dal limite, scarica il destro in area. La palla si infrange sulla traversa interna e atterra sulla linea di porta. Il direttore di gara dice no gol. Ancora un'occasione per i viola, questa volta è Ermanni che mette la palla sulla testa di Halilovic che però non trova la porta. Il San Giorgio crea tantissimo, sopratutto da piazzati e calci d'angolo, ma non riesce a trovare la giocata vincente. Il Pertusa si chiude e cerca il momento giusto per ripartire in contropiede. Al 23' ecco il primo dei tre rigori assegnati ai padroni di casa. Danna entra in era da destra e si dirige verso il fondo palla la piede, da dietro arriva Lombardozzi che lo spinge. L'arbitro indica il dischetto, dagli 11 va Halilovic che non sbaglia: 1-0. Continua a spingere il San Giorgio ci prova prima con Halilovic che, imbeccato da Danna, va a botta sicura ma c'è Bejan, poi un minuto più tardi, è ancora Bejan a dire no sul tiro da fuori di Ermanni che si stava per infilare nell'angolino. Dall'altra parte ci prova anche il Pertusa riparte con Camacho che cerca l'inserimento di Giampietro che però si trova in posizione di fuorigioco. All'inizio della ripresa altro episodio chiave, questa volta contestato. Bejan esce per sventare un'incursione andando a prendersi la palla dai piedi dell'attaccante viola. L'intervento è giudicato falloso e il direttore indica ancora il dischetto. Qualche dubbio su questa decisione da parte di tutta la tribuna. Sulla palla va Bondi, anche lui implacabile. 2-0.

Giampierto una perla. Il Pertusa non molla e continua a costruire, e, all'8' viene premiato. Su ripartenza Musko serve Giampietro che, senza pensarci due volte, calcia diretto in porta da 20 metri, La palla si insacca in rete, imparabile per Carnio. La gara, rispetto al primo tempo cambia volto. Sì il San Giorgio continua a costruire ma il Pertusa prende fiducia e si fa vedere molto più spesso davanti. Il fulcro della gara si sposta in mediana dove i due reparti recuperano e cercano di ripartire. Nel San Giorgio entra Agostini, scatenato, che sfreccia a sinistra dando del filo da torcere Bennar e Lombardozzi. Bravissimo Bejan a chiudere su di lui. Partita lottata, sofferta e combattuta tra due squadre che non vogliono mollare. QUando tutto sembra far pensare al 2-1 come risultato finale ecco che arriva il terzo rigore. Questa volta contestatissimo. L'intervento incriminato è sempre di Bejan che esce su Torre, entrato da solo in area palla al piede e diretto in porta. L'intervento è sulla palla, ma per il direttore è falloso tanto da concedere un altro penality. Lo realizza Torre che se lo era procurato, segnando il primo gol stagionale personale. 3-1 risultato finale di una gara che ha visto un San Giorgio già pronto, costruire e giocare bene. Dall'altra parte il Pertusa ha dimostrato sicuramente il lavoro fatto. La difesa funziona e la squadra è impostata e segue le direttive. Un po' di lucidità in più in avanti e il lavoro sarà compiuto.

IL TABELLINO

SAN GIORGIO-KL PERTUSA 3-1

RETI (2-0, 2-1, 3-1): 23' rig. Halilovic (S), 5' st rig. Bondi (S), 8' st Giampietro (K), 38' st rig. Torre (S).

SAN GIORGIO (4-3-3): Carnio 6.5 (20' st Jamad 6.5), Bondi 7, Aloisio 6.5, Russo 6.5, Fascetta 7.5, Canino 6.5 (25' st Torre 7), Nuccio 6.5 (15' st Bitca 6.5), Danna 6.5 (7' st Gojak 6), Menegatti 6.5 (17' st Di Nicolò 6.5), Ermanni 7, Halilovic 7 (1' st Agostini 6.5). A disp, Bulai, Devescovi, Diahoue Ferrara. All. Capasso 7. Dir. Ermanni - Gerardi.

KL PERTUSA (4-3-3): Bejan Luca 7, Ritaccio 6.5, Bennar 6.5 (31' st Ashry 6), Fazio 7, Ricco 6.5, Lombardozzi 6.5, Giampietro 7, Camacho Zambrano 6, Fiordaliso 6 (1' st Cretu 6, 20' st Procopio 6), Musko 6, Shu Jun 6.5. A disp. Iaria, Salvatore. All. Pintos 6.5. Dir. Fazio.

ARBITRO: Tommaso Domenico di Collegno

AMMONITI: 10' st Camacho Zambrano (K), 21' st Bondi (S).

PAGELLE

SAN GIORGIO

Carnio 6.5 Sempre attento. Dimostra di essere in partita con uscite intelligenti che sventano i possibili pericoli. Guida la difesa e dà indicazioni.

26' st Jamad 6.5 Entra bene, non corre nessun rischio.

Bondi 7 Molto bene in spinta, bene anche in fase di contenimento quando si trova davanti Giampietro, tra i più pericolosi del Pertusa. Corona la buonissima prestazione realizzando dal dischetto il rigore del momentaneo 2-0.

Aloisio 6.5 Spinge tantissimo sulla sinistra. Lo trovi davanti a supporto di Nuccio. Bravo a portare palla e qualità nel dribbling.

Russo 6.5 Coppia affiatata con Fascetta. Si supportano e conoscono i movimenti l'uno dell'altro. Rischia pochissimo. Sa sempre tenere bene la posizione.

Fascetta 7.5 capitano vero. Personalità da vendere, non solo in chiusura dove, grazie al suo senso della posizione, compie interventi e anticipi pulitissimi, ma anche in impostazione. Spesso e volentieri, infatti, esce palla al piede e avvia l'azione.

Canino 6.5 Collante tra i reparti. Fa tantissimo lavoro sporco ma preziosissimo e lotta in mezzo al campo dove arriva su tutti i palloni.

25' st Torre 7 Non solo realizza il rigore, il primo stagionale per lui, ma si fa vedere tantissimo davanti. L'azione che porta poi al 3-1 è tutta sua. Bravo nell'attaccare lo spazio.

Nuccio 6.5 Dialoga in avanti con Ermanni e Menegatti, scambia bene in fascia con Bondi. Ottima prova a supporto della squadra.

15' st Bitca 6.5 Subito in partite. Si piazza là davanti e cerca di sfondare, facendo salire la squadra e tenendo palla.

Danna 6.5 ottime incursioni da mezzala vera. Sa sia lavorare in fase di interdizione che trovare il tempo giusto per l'inserimento. Bei movimenti in area, con uno di questi si procura il rigore del vantaggio poi realizzato da Halilovic.

7' st Gojak 6.5 Entra bene nelle trame di gioco già avviate. Buona prova in mezzo.

Menegatti 6.5 Belle discese sulla sinistra dove prova sempre a servire Ermanni. Pericoloso anche davanti.

17' st Di Nicolò 6.5 Entra bene nel momento migliore per il Pertusa. Lavora con calma e attenzione.

Ermanni 7 Non trova il gol ma fa tantissimo altro. Tecnico, preciso e sempre presente al limite dell'area, cerca di sfondare e ha anche le occasioni per andare in rete. Giocatore generoso, serve sempre i compagni se in buona posizione. Conquista falli da posizioni interessantissime e lo trovi ovunque. Va anche a prendersi il pallone al limite della sua area per partire da solo in volata. Nella ripresa, con l'ingresso di Bitca passa dietro le punte.

Halilovic 7 Trova la rete dal dischetto segnando il gol che apre le danze. Poi, però, ha tante altre occasioni come quella che gli serve Ermanni. Sempre presente in avanti, si inserisce bene e ha buona corsa.

1' st Agostini 6.5 È un motorino. Instancabile, corre con la palla al piede e ogni sua conclusione tiene con il fiato sospeso. Qualche tiro un po' debole, in altre occasioni bravo Bejan. Ma ottima la sua prova.

All. Capasso 7 La squadra ha già una precisa identità e un gioco condiviso da tutti. Cercano sempre di costruire, impostando o dalla difesa con Fascetta o dalla mediana. Si conoscono e si cercano. Rischiano poco dietro e creano molto davanti. Squadra pronta.

KL PERTUSA

Bejan 7 Guida la difesa dando sempre indicazioni. Se, nei primi minuti della gara, poteva sembrare un po' insicuro nel bloccare (para spesso in due tempi) poi si supera con interventi che salvano i suoi. Toglie da dentro due palle di Ermanni, una che si sarebbe infilata sotto la traversa, l'altra nell'angolino con un gran tuffo. Bene anche su Agostini. Acclamato dalla tribuna.

Ritaccio 6.5 Dà tutto fino alla fine. Bene nel primo tempo, poi nella ripresa si deve superare lottando con Agostini che vuole sfondare dalla sua corsia.

Bennar 6.5 Aiuta tantissimo la coppia di centrali Fazio-Lombardozzi con ottime diagonali difensive. Sacrifica la spinta per la copertura. (31' st Ashry 6)

Fazio 7 Ultimo baluardo gialloverde. Guida la difesa rischiando poco, si muove bene e sa anticipare. Capitano silenzioso ma carismatico.

Ricco 6.5 La bagarre con Menegatti non ha un minuto di stop. Lo segue a vista e cerca di non farlo passare, buone diagonali difensive in aiuto di Fazio su Ermanni.

Lombardozzi 6.5 Rischia poco. È vero che il primo rigore arriva da un suo fallo su Danna ma non compromette la sua partita. Anzi, riprende subito il controllo con lucidità. Ottime prospettive in marcatura.

Giampietro 7 Il suo gol è una perla. Una conclusione dal limite, imparabile, che sembra venirgli con estrema facilità. Per il resto, è il più pericoloso del Pertusa e viene servito bene da Camacho.

Camacho Zambrano 6 Cerca di avviare la manovra dalla mediana e usa il fisico in fase di interdizione. Ha buona visione perché imbuca per Giampietro palloni interessanti.

Fiordaliso 6 Pressa per tutti i 35' e lavora sempre sul filo del fuorigioco. Cerca di attaccare lo spazio per inserirsi.

1' st Cretu 6 Eredita il lavoro di Fiordaliso e non si risparmia. Costretto ad uscire subito per infortunio.

20' st Procopio 6 Partecipa all'ultimo assalto nel quarto d'ora finale.

Musko 6 È il riferimento per il contropiede gialloverde. Lavora tantissimo, si fa sempre trovare e soprattutto apre gli spazi per i compagni.

Shu Jun 6.5 Parte sulla destra poi nella ripresa si accentra a punta centrale. È uno dei più dinamici, Fascetta su di lui deve fare molta attenzione.

All. Pintos 6.5 I gol arrivano dal dischetto, per il resto la difesa è piazzata benissimo. Sono ordinati, sanno quando e dove chiudere e come ripartire in contropiede. È mancata un po' di lucidità in area ma i presupposti per una squadra che può fare molto bene ci sono tutti e il lavoro di Pintos è evidente.