Dade implacabile: l'Inter si impone sul Renate

Con soli 15 convocati, l'Inter affronta un Renate in cerca di risposte e solidità su un campo ostile come quello dell'Accademia Inter. Dopo qualche minuto di equilibrio, la formazione ospite sblocca la partita con un guizzo del solito Verderio. Poi, al netto di un altro rigore (dubbio) trasformato da Verderio, è solo Inter. 9 sono le marcature segnate dalla formazione di Sala, col suo gioco fisico e offensivo che ha visto le doppiette di Rossini e Dade.

INTER IN AGGUATO

L'Inter cerca subito la profondità costruendo lungo la fascia sinistra. Dopo appena 2 minuti la prima occasione, con Allasufi che prova un tiro da fuori che finisce di poco oltre il secondo palo. Poco dopo ci prova Dade, che riceve palla in area con la rimessa laterale di Pozzi che scavalca la difesa avversaria. La conclusione in diagonale, però, è destinata al fondo. A trovare il vantaggio è il Renate alla prima occasione, con Verderio (ancora lui) che approfitta di un liscio della difesa per calciare al volo un diagonale dritto nell'angolino. L'Inter cerca il pareggio con conclusioni che non centrano lo specchio, ma al 10' un calcio d'angolo trova la testa di Donato, libero, sul secondo palo; il capitano non deve far altro che appoggiare di testa in rete per l'1-1. L'Inter si sblocca e aggredisce senza sosta: Dade sbaglia un paio di occasioni sotto porta ma al 12' arriva il 2-1, con Pozzi che conquista un pallone in area e serve Rossini solo davanti alla porta libera. I nerazzurri non si placano e puntano su lanci lunghi che spesso partono da Galliera, scavalcano centrocampo e difesa avversaria e innescano le punte. Da una di queste azioni arriva il 3-1, con Carboni (il terzo dei fratelli nerazzurri) che si avventa su un pallone conteso in area e lo scaraventa in rete. Il momentaneo vantaggio del Renate sembrava presagire una primo tempo diverso, ma in una fase ancora di studio ai milanesi serviva solo qualche minuto per prendere le misure ed esondare. E al 18' arriva anche il quarto gol col cross di Pozzi: un arco perfetto che si posa sulla testa di Rossini, il tiro di testa in diagonale prende Riva in controtempo e finisce nell'angolino. L'Inter è padrona del proprio campo, ma questo non impedisce al Renate di trovare comunque spazi per aggredire, soprattutto lungo la sinistra con Monti e Liguori. È proprio sull'incursione di quest'ultimo in area che Pozzi è costretto a intervenire in scivolata a mettere la sfera oltre la linea. Non è chiaro di chi sia l'ultimo tocco e l'arbitro, nel dubbio, fischia rigore. Verderio trasforma dal dischetto, riaccendendo le speranze ospiti e suonando la carica da buon capitano, tanto da procurarsi un paio di occasioni ghiotte anche nei minuti a seguire. Ma ad andare a segno entro la fine del primo tempo è ancora l'Inter, col diagonale di Dade e la deviazione in area che confonde il portiere.

CONFERMA



Dopo 10 minuti di botta e risposta, l'Inter si avvicina con sempre più insistenza all'area avversaria, fino a che il subentrato Caritto, pescato libero in area, calcia un diagonale troppo angolato che, però, si trasforma in un perfetto assist per Matarrese, che interviene sulla traiettoria e appoggia nella porta incustodita. Gli ospiti faticano a uscire e iniziano a perdersi d'animo, lasciando spazio all'Inter di fraseggiare a bordo area e, al 15', a Pirola per calciare da fuori. Il siluro filtra tra le maglie in area e battezza l'angolino al secondo palo. Ripartenze, tiri che sibilano accanto al palo e traverse: i milanesi si appropriano della metà campo avversaria senza troppe difficoltà, arginando al contempo la costruzione ospite anche grazie alla loro maggiore fisicità. Al 26' è ancora gol, è ancora Dade, è ancora una fucilata in diagonale su cui il portiere non può nulla. Nel finale c'è spazio ancora per Caritto, che sigla il 9-2 con un tocco sotto porta.

IL TABELLINO

INTER-RENATE 9-2

RETI (0-1, 4-1, 4-2, 9-2): 6' Verderio (R), 10' Donato (I), 12' Rossini (I), 15' Carboni (I), 18' Rossini (I), 20' rig. Verderio (R), 30' Dade (I), 10' st Matarrese (I), 15' st Pirola (I), 26' st Dade (I), 30' st Caritto (I).

INTER (4-3-1-2): Galliera 6.5 (1' st Marcoci 6.5), Pozzi 6.5 (1' st Gatti 6.5), Pirola 7, Masetti 7, Puricelli 6.5, Donato 7, Rossini 8 (16' st Forlani 6.5), Allasufi 7, Dade 8.5, Matarrese 7, Carboni 7 (7' st Caritto 7). All. Sala 7.

RENATE (4-2-3-1): Riva 6.5 (17' st Frittoli 6.5), Marotta 6.5 (17' st Manzoni 6), Liguori 7 (24' st Perego sv), Fugazzotto 6 (17' st Mancioppi 6), De Francesco 6, Cattaneo 6.5, Marelli 6.5 (12' st Cutaia 6), Bonanomi 6, Verderio 7.5, Valdese 6.5 (24' st Dozio sv), Monti 7 (12' st Ricco 6.5). A disp. Ceriani, Maimone. All. Cappelli 6.

ARBITRO: Torretta di Legnano 6

AMMONITI: Gatti (I).

LE PAGELLE... in aggiornamento