Demetrio is magic, Marco Salvatore veloce come la luce

C come Compatto, B come Bilanciato, L come Lucido: l'Atletico CBL si presenta in via Revello a punteggio pieno e con la difesa imbattuta e, palla al centro, spaventa il Cenisia passando subito in vantaggio. La squadra di Marco Alovisi ha il merito di raddrizzarla prima di subito, con uno dei suoi leader, Marco Salvatore, di mestiere difensore centrale, all'occorrenza risolutore nel momento difficile. I rossoblù di Massimiliano Luppino hanno fatto un'ottima impressione in casa Cenisia, sia il tecnico Alovisi che il pubblico in tribuna ha apprezzato la qualità dell'Atletico, capace di fermare la marcia viola a domicilio e di fare anche un pensierino a vincerla trovandosi in superiorità numerica nei 10 minuti finali. Il pareggio è giustissimo, partita intensa e ben giocata dalle due squadre, entrambe applaudite al fischio finale del direttore di gara, Alessandro Papi di Torino, che un po' ha fatto arrabbiare il pubblico di parte viola, soprattutto in occasione dell'episodio più controverso della sfida: l'espulsione per proteste di Edoardo Robazza che reclamava un calcio di rigore per un intervento ai suoi danni in area. Non avendo a disposizione la VAR, possiamo fidarci dell'impressione del presidente del Cenisia Luigi Riccetti che, avendo visto l'azione da ottima visuale, ha ammesso che l'eventuale calcio di rigore sarebbe stato troppo generoso.

CBL CHIAMA, CENISIA RISPONDE

L'Atletico passa dopo nemmeno 4 minuti, quando Demetrio D'Ario scappa alla difesa del Cenisia e appena prima di entrare in area scavalca Iantorno con un calibrato pallonetto in corsa. Il Cenisia incassa e si fionda in avanti, da azione di calcio d'angolo battuto da Lorenzo Tessitore protegge il pallone spalle alla porta Robazza che vede libero con la coda dell'occhio Marco Salvatore, il sinistro del centrale di casa fa esplodere la tribuna per il punto che vale il pareggio. Rimessa in piedi la partita, il Cenisia si esalta, Momo Yasser quando si accende è sempre pericoloso, come quando mette in verticale una palla per Robazza che arriva in area di rigore, bravissimo il portiere dell'Atletico CBL, Michele Infuso, a catturare il pallone con coraggio e perfetta scelta di tempo. L'Atletico non sta a guardare, al 22' una magia di Demetrio D'Ario fa tremare il Cenisia: il numero 11 rossoblù, con l'uomo alle spalle si gira in un nanosecondo e colpisce la parte bassa della traversa.

Nella ripresa il Cenisia parte palla a terra con determinazione e costruisce una grande occasione sull'asse Yasser-Robazza, con il numero 11 che riceva palla di ritorno all'altezza del dischetto degli 11 metri, al momento del tiro è tempestivo l'intervento dell'ottimo Andrea Boggia a sventare la minaccia. Ancora i viola con un cross velenosissimo di Davide Cappello, stavolta è l'altro centrale Paolo Ferrero a salvare nei pressi della linea di porta. 21', rimessa laterale di Spada, Robazza si gira come Giroud e offre a Pennisi la palla del vantaggio, il numero 16 la spara alta.

Sliding door, momento della possibile svolta al 25' quando Robazza cade in area dell'Atletico a contatto con Fabbian, l'arbitro fa segno di continuare scatenando le proteste della punta del Cenisia che si becca prima il giallo e poi il rosso. Alovisi arretra Zonza, in avanti c'è ora di punta solo Gai, l'Atletico fiuta il colpaccio e al 28' a sua volta reclama, molto più timidamente, il rigore per una spallata abbastanza energica di Marco Salvatore ai danni di D'Ario. Anche stavolta si continua e si va fino alla fine verso l'1-1, le due squadre al fischio finale vanno a salutare la “curva" che risponde con meritatissimi applausi per i ragazzi. Che sono probabilmente quelli che si giocheranno il primo posto in campionato fino alla fine.

IL TABELLINO

CENISIA-ATLETICO CBL 1-1

RETI (0-1, 1-1): 4' D'Ario (A), 5' Salvatore (C).

CENISIA (3-5-2): Iantorno 6.5, Cappello 7 (18' st Spada 6), Morando P. 6.5 (4' st Zonza 6.5), Lograno 7, Guan Hongyi 6.5 (26' st D'Errico 6), Salvatore 7.5, Tessitore 7 (12' st Pennisi 6), Morando F. 6.5, Robazza 6, Sabbadini 6 (37' Malpesi 6), Yasser 7 (11' st Gai 6). A disp. Saracco, Fadlaoui, Slimani. All. Alovisi 7. Dir. Quazzo.

ATLETICO CBL (3-5-2): Infuso 7, Gazzaneo 6 (31' Riviezzo 7.5), Marco 7, Ferrero 7, Boggia 7, Bertolo Martina 6.5 (19' st Buonocore 6), Zaninetti 6.5, Fabbian 7, Gamba Luca 6.5 (23' st Memini 6), Montiglio 6.5, D'Ario 7.5. A disp. Zaccone, Acierno, Grisetti, Chifan, Caravino. All. Luppino 7. Dir. Garbolino - Boggia.

ARBITRO: Alessandro Papi di Torino 5.5.

AMMONITI: 3' st Fabbian (A), 24' st Morando F. (C), 27' st Spada (C).

ESPULSO: 25' st Robazza (C). NOTE: Calci d'angolo 2-3.

LE PAGELLE

CENISIA

Iantorno 6.5 Scavalcato senza colpe sul gol, si fa sentire con i suoi interventi in area per il resto della partita.

Cappello 7 Motorino che va su e giù sulla fascia destra a fare il quinto di centrocampo, spende tutto quello che ha prima di uscire.

18' st Spada 6 Fa rifiatare Cappello facendosi trovare puntale in fascia, aiuta anche dietro.

Morando P. 6.5 Un intervento difensivo che vale un gol, quando toglie la palla a Luca Gamba che stava per tirare da posizione favorevolissima.

4' st Zonza 6.5 Avanza quando la squadra cerca la vittoria, nei minuti finali con i viola in 10 arretra in difesa.

Lograno 7 Solido in marcatura sul centrosinistra, non fa complimenti con gli attaccanti del CBL.

Guan 6.5 Anche lui offre affidabilità in difesa, bravo a saltare e a giocare d'anticipo sull'avversario.

26' st D'Errico 6 New entry from Cit Turin, dà man forte alla manovra d'attacco nei minuti finali facendo rifiatare la squadra.

Salvatore 7.5 Leader difensivo del Cenisia, raddrizza la partita in tempo record, prova il tiro anche sui calci di punizione. Centrale di grande prospettiva.

Tessitore 7 Punto di riferimento nel cuore del centrocampo, catalizza e gestisce palloni, batte l'angolo da cui nasce il gol del pareggio.

12' st Pennisi 6 Gli capita la palla della gloria e la spara alta, bravo però a trovare il tempo giusto per l'inserimento.

Morando F. 6.5 Mezzala destra, agisce con intensità tra Cappello e Tessitore, cerca di pescare il jolly su punizione come aveva a Caselle.

Robazza 6 Fa quello che sa far meglio, oltre a segnare: proteggere palla spalle alla porta e fare da sponda per gli inserimenti dei compagni. A 10' dalla fine va giù in area e chiede il rigore, espulso per proteste.

Sabbadini 6 Classe 2010, ha il difficile compito di sostituire Stefano Ndjito, fatica con la sua leggerezza tra il più "pesante" centrocampo dell'Atletico CBL.

37' Malpesi 6 Ordinato e corretto in mezzo al campo, tampona e riparte.

Yasser 7 Finché è in campo rappresenta uno dei maggiori problemi per la difesa del CBL, costretto a raddoppiarlo in marcatura. Ha un'ottima palla gol, chiude bene la difesa rossoblù.

11' st Gai 6 Meno esplosivo di Yasser, si getta in avanti alla ricerca della palla giusta per colpire.

All. Alovisi 7 Primo pareggio dopo tre vittorie, sapeva che con l'Atletico CBL sarebbe stata una partita diversa e molto più impegnativa rispetto alle altre. Però questo Cenisia ha una sua identità e giocatori molto validi, si giocherà la vittoria del campionato fino alla fine.

ATLETICO CBL

Infuso 7 Mostra tutta la sua bravura e il suo coraggio quando in uscita bassa cattura letteralmente la palla dai piedi di Robazza lanciato a rete.

Gazzaneo 6 Esce malconcio da un contrasto con Robazza, prova a stringere i denti però poi chiede il cambio.

31' Riviezzo 7.5 Entra a freddo nel cuore della partita, non fa nulla di eccezionale, ma lo fa benissimo: piccolo e scattante negli anticipi difensivi, non sbaglia praticamente nulla.

Marco 7 Gioca con il numero 3 quasi da trequartista, offrendo tanta qualità in fase di costruzione e organizzazione di gioco.

Ferrero 7 Difficile passare dalle sue parti, soprattutto se alla sua destra ha Boggia e a sinistra può contare su Zaninetti.

Boggia 7 Una roccia dietro in coppia con Ferrero, stazza e fisico imponenti, ma anche grandi doti atletiche.

Bertolo Martina 6.5 Esterna a destra, preziosissimo alla squadra il suo movimento a scalare in difesa in fase di non possesso. E si propone anche più avanti.

19' st Buonocore 6 Anche lui al servizio della squadra, nel finale gioca più avanti in coppia con Memini.

Zaninetti 6.5 Largo a sinistra dà una grandissima mano a Ferrero in raddoppio di marcatura su Yasser.

Fabbian 7 Un gigante in mezzo al campo, colonna di questo Atletico CBL, imposta e fa filtro.

Gamba Luca 6.5 Attaccante classe 2010, con il suo movimento crea spazio per gli inserimenti dei compagni.

23' st Memini 6 E' l'ultima carta che si gioca Massimiliano Luppino, lui si piazza in attacco alla ricerca della palla giusta.

Montiglio 6.5 Lui e Lorenzo Marco danno "fastidio" alla difesa del Cenisia per tutta la partita, inserendosi tra le linee per innescare le punte rossoblù.

D'Ario 7.5 Si infila in ogni buco della difesa del Cenisia, come quando segna il gol che porta in vantaggio l'Atletico CBL, nel finale fa il trequartista dietro le due punte Memini e Buonocore. Anche lui 2010.