Fenomeno Almese, scoppiettante come i fuochi d'artificio

Travolgente, a tratti spettacolare, scoppiettante come i fuochi d'artificio nella notte di San Giovanni. L'Almese è tra le migliori formazioni del campionato, lo ha dimostrato con i fatti nella gara di Collegno, una produzione continua di palle gol per la squadra di Giuseppe Monastero, capace di chiudere la partita già nel primo tempo. Devastante sulla sinistra Samuel Tullio, schierato largo nei tre dietro la punta Menniti: il numero 5 dell'Almese spacca la partita con i suoi inserimenti e porta in vantaggio i suoi dopo 7 minuti. Palla scucchiaiata in mezzo all'area da Gianluca Monastero, una giocata illuminante che mette Tullio davanti alla porta, tocco rasoterra preciso del numero 5 in maglia biancorossa per il punto dell'1-0.

La partita è subito vivissima e intensa, la palla viaggia a ritmi veloci soprattutto, Menniti e Massara sono in forma e hanno fame di gol, ci provano entrambi a ridosso dell'area dell'area di rigore della Pro Collegno. I rossoblù di casa però non stanno a guardare, spingono alla ricerca del pareggio trovando sulla propria strada un monumentale Leonardo Laganà: il centrale dell'Almese compie tre ottimi interventi difensivi in altrettanti minuti dal 12' al 15'. L'Almese riparte subito in avanti, il capitano Davide Olivero suona la carica e con una bomba mancina dai 20 metri chiama Angilletta alla respinta. Poi tocca a Menniti con una palla quasi no look a mettere in moto Tullio, sempre pronto a inserirsi, tocco a scavalcare il portiere, salva Dolzan quasi sulla linea. Arriva il rigore per l'Almese, ancora da una percussione sulla corsia sinistra di Olivero, tocco di braccio di Giunta, l'arbitro Giacomo Guglielmo Pagliussa di Torino indica il dischetto, dagli 11 metri Federico Menniti scaraventa in porta per il raddoppio dell'Almese.

La Pro Collegno tira fuori l'orgoglio e la voglia di rientrare in partita, i rossoblù si presentano in area con Terrana murato in calcio d'angolo da Laganà che viene abbracciato da tutta la squadra come se avesse segnato un gol. Prima del riposo l'Almese la chiude, punizione di Monastero dalla trequarti di destra, tiro volante di Merlo, respinge Dolzan, palla a Tullio che la mette dentro.

Nella ripresa la Pro Collegno si ripresenta con 3 cambi e Samuel Tullio con 3 occasioni per fare tripletta, non finalizzate. La Pro Collegno cala fisiologicamente di intensità, l'Almese produce invece gioco come se fosse ancora il primo minuto. Olivero colpisce la parte alta della traversa, è un tiro al bersaglio adesso a cui partecipa anche Monastero che centra la parte bassa del montante. L'Almese segna due gol in due minuti, prima con uno slalom di Menniti, poi con la rete più bella della giornata: tutti in piedi ad applaudire il gesto tecnico di Matteo Pautasso, il meno appariscente forse dei quattro davanti dell'Almese, ma prezioso e concreto nella sua semplicità, il numero 11 biancorosso scaraventa in porta la palla con un tiro al volo in diagonale da fuori area. Ancora due legni per l'Almese, Massara colpisce la base del palo con un missile rasoterra da fuori area, Menniti rischia di bucare il pallone centrando lo spigolo nell'incrocio dei pali. La Pro Collegno prima sfiora il gol della bandiera con Marco Braga che intanto è stato avanzato di punta, poi lo trova di nuovo su iniziativa del numero 22 rossoblù che con un tocco di esterno pesca Chirchiglia, conclusione respinta da Marchini con la punta delle dita, Terrana è li e la butta dentro.

Nei minuti finali applausi per entrambi i portieri: Lorenzo Marchini vola sulla sua destra mettendo in angolo un siluro di Braga, Niccolò Di Nardo dall'altra parte nega il gol prima a Pautasso e all'ultimo secondo a Martoia con due grandissimi interventi.

IL TABELLINO

PRO COLLEGNO-ALMESE 1-5

RETI (0-5, 1-5): 7' Tullio (A), 27' rig. Menniti (A), 33' Tullio (A), 11' st Menniti (A), 12' st Pautasso (A), 27' st Terrana (P).

PRO COLLEGNO (4-4-2): Angilletta 6 (1' st Di Nardo 7), Campisi 6 (1' st Argoub 6), Giunta 6.5, Aru 6 (11' st Tidona 6), Dolzan 6.5, Michiardi 6, Vaccariello 6 (5' st Mercadante 6), Braga 7, Ancora 6 (20' st Chirchiglia 6), Terrana 6.5 (28' st Daugelli 6), Conte 6 (1' st Milanese 6). A disp. Rossini, Istoc. All. Guglielmo 6.5. Dir. Michiardi - Tuttobene.

ALMESE (4-2-3-1): Marchini 6.5, Merlo 7, Olivero 8, Laganà 7.5, Virano 7 (17' st Stranieri 7), Martoia 7.5, Tullio 8, Massara 7 (39' st Procopio sv), Menniti 8, Monastero 8 (23' st Spinapolice 6.5), Pautasso 7.5. A disp. Giuliano, Valnegri. All. Monastero 7.5. Dir. Martoia - Menniti.

ARBITRO: Giacomo Guglielmo Pagliussa di Torino 7. NOTE: Calci d'angolo 5-5.

LE PAGELLE

PRO COLLEGNO





Angilletta 6 Ci prova in ogni modo a sbarrare la porta agli attaccanti (e non solo quelli) dell'Almese, capitola tre volte nel primo tempo.

1' st Di Nardo 7 Con un volo plastico bellissimo nega la doppietta a Pautasso all'ultimo minuto e si prende gli applausi da tutta la tribuna.

Campisi 6 Si trova nel posto peggiore del campo, impossibile da solo tenere Olivero e Tullio.

1' st Argoub 6 Si piazza a centrocampo e cera di fare filtro.

Giunta 6.5 Nonostante i 5 gol incassati ci mette una pezza almeno un paio di volte.

Aru 6 Di solito è uno dei migliori in campo nelle file della Pro Collegno, stavolta fatica contro la mediana dell'Almese.

11' st Tidona 6 Anche lui fa fatica a tenere il passo di Martoia e Monastero a cemtrocampo.

Dolzan 6.5 Centrale difensivo in coppia con Giunta, tiene in piedi la baracca in parecchie occasioni spazzando via palloni dall'area piccola.

Michiardi 6 Esterno a sinistra basso, riesce a limitare le avanzate di Pautasso.

Vaccariello 6 Gioca largo a destra ma viene attirato verso il centro dal gioco dell'Almese, nella ripresa parte da terzino destro prima di lasciare il posto a Mercadante.

5' st Mercadante 6 Difende come può sulle avanzate degli attaccanti dell'Almese.

Braga 7 A mani basse il migliore della Pro Collegno, gioca quasi da playmaker nel primo tempo, nella ripresa gioca da punta nel suo ruolo e costruisce l'azione dell'unico gol rossoblù.

Ancora 6 Non parte malissimo, come tutta la squadra, col passar dei minuti la difesa avversaria lo marca stretto.

20' st Chirchiglia 6 Da un suo movimento in area nasce il gol di Terrana.

Terrana 6.5 Timbra il gol della bandiera prima di uscire, bravo a farsi trovare al posto giusto.

28' st Daugelli 6 Gli arrivano pochissimi palloni giocabili.

Conte 6 Esterno di centrocampo a sinistra, da quel lato arrivano meno pericoli, dà anche una mano a Michiardi in difesa.

1' st Milanese 6 Inserito a centrocampo al fianco di Ismail (Argoub), cerca di tamponare l'onda biancorossa.

All. Guglielmo 6.5 Squadra con tanti elementi nuovi, sta lavorando su tanti aspetti, lui resta molto fiducioso e convinto di fare bene nel girone di ritorno.

ALMESE

Marchini 6.5 Nel primo tempo ci pensano i compagni a murare le iniziative della Pro Collegno, nel finale fa un paratone da gran portiere sul tiro di Braga.

Merlo 7 Primo tempo da terzino, secondo da centrale, bravissimo in entrambi i ruoli. Da un suo tiro nasce il terzo gol dell'Almese.

Olivero 8 Super capitano, scende come un treno sulla fascia sinistra insieme a Tullio, fa anche delle chiusure importanti in fase difensiva. Si prende il rigore e scheggia una traversa.

Laganà 7.5 Quando c'è da difendere è un baluardo insuperabile, in tre minuti sfodera tre interventi da applausi, ottima letture e gran tempismo negli interventi.

Virano 7 Schierato centrale si comporta benissimo al fianco di Laganà, prestazione pulitissima.

17' st Stranieri 7 Entra da punta centrale, creando tanti pericoli alla difesa della Pro Collegno con i suoi scatti verso la porta.

Martoia 7.5 Una vera diga davanti alla difesa, perfetto anche in fase di costruzione, insieme a Massara e Monastero forma la MMM, spina dorsale dell'Almese.

Tullio 8 Una furia sulla fascia sinistra, spacca in due la difesa della Pro Collegno, sblocca la partita e segna il 3-0, va vicinissimo più di una volta alla tripletta personale.

Massara 7 Sottopunta di grande tecnica, cerca il gol personale fino alla fine con i suoi sfondamenti per vie centrali, tantissima qualità al servizio della squadra.

Menniti 8 Indemoniato, con Spinapolice non al meglio gioca lui da punta centrale, bravo a farsi trovare e anche a mandare in porta i compagni, doppietta che lo fa salire a quota 10 gol in quattro partite. Colpisce anche un incrocio dei pali.

Monastero 8 E' la mente da cui nascono le manovre offensive dell'Almese, assist per il primo gol di Tullio, dai suoi piedi nasce anche il 3-0, quando prende palla nasce sempre qualcosa.

23' st Spinapolice 6.5 Subentra da centrocampista nei minuti finali, si fa vedere per le sue giocate di qualità.

Pautasso 7.5 Elemento preziosissimo, dà equilibrio alla squadra, segna un eurogol, il più bello della giornata, chiude da terzino.

All. Monastero 7.5 Ottimo lavoro su tutti i fronti, la squadra gioca bene e crea tante occasioni da gol, bravo anche nella gestione dell'organico a disposizione, ogni partita è preparata bene, non a caso dopo aver giocato con la Pro Collegno si è fiondato a Pianezza per studiare i prossimi avversari.

ARBITRO: Giacomo Guglielmo Pagliussa di Torino 7: Arbitro giovane, un bel 7 di incoraggiamento anche perché ha diretto bene sotto gli occhi del tutor.