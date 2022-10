Paonessa di tacco incanta Vinovo, Acrocetti e Russo infiammano la ripresa

Vittoria convincente della Juventus che vince in casa contro l'Alessandria, squadra tutto tranne che arrendevole. La doppietta di Paonessa, il gol di Mosca e la rete di Acrocetti non hanno piegato definitivamente i ragazzi di Alteri, che con la marcatura di Russo e un gioco coraggioso hanno legittimato la loro prestazione uscendo a testa alta.

Paonessa show. La prima occasione è al minuto numero cinque con Paonessa che approfitta di un rimpallo dopo un'ottima serpentina di Elimoghale per calciare in girata, palla alta. Al nono minuto Paonessa viene messo giù da Gabbiazzi in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta proprio il numero nove che realizza il gol del vantaggio, non basta indovinare l'angolo a Gabbiazzi per evitare l'1-0. Al 13' prova a rispondere l'Alessandria con Sforzini, un tiro a giro di sinistro ben disinnescati da Reale. Verso il quarto d'ora raddoppia la Juventus, ancora Paonessa che sfrutta un tiro-cross di Michelis per deviarla di tacco. Un gran gol che sorprende l'intera retroguardia grigia. Al ventesimo arriva il 3-0 con Mosca che di testa ribadisce in porta, sugli sviluppi di calcio di punizione, la respinta di Gabbiazzi. Al 36' punizione dal limite per gli ospiti con Tasso molto bravo nell'esecuzione con la sfera che termina alta di pochissimo.

Reazione di Russo. Tantissimi cambi per la Juventus che mantiene solo quattro giocatori del primo tempo facendo entrare Osakue, Erdozain, Rigo, Basile, Acrocetti, Brancato e Carfora.. Al 4' prova a scrivere il proprio nome tra i marcatori Rigo, conclusione potente ma fuori misura. Al ventitreesimo c'è spazio per il quarto gol con Acrocetti che beffa l'estremo difensore in uscita. Al 24' reazione d'orgoglio dell'Alessandria che riduce lo svantaggio. Presenza va via bene, calcia in porta trovando l'opposizione di Reale. Sulla ribattuta ancora Presenza che vede Russo in area, lo serve e il numero nove incrocia a dovere per il 4-1. Qualche istante più tardi Acrocetti sfiora la doppietta ma si oppone a dovere Giabbazzi. Una superiorità testimoniata anche da una ripresa quasi solo di controllo e possesso da parte della Juventus, ma l'Alessandria non è rimasta a guardare riuscendo non solo a segnare ma anche a creare qualche buona trama di gioco.

IL TABELLINO

Juventus-Alessandria 4-1

RETI (4-0, 4-1): 9' rig. Paonessa (J), 15' Paonessa (J), 20' Mosca (J), 23' st Acrocetti (J), 24' st Russo (A).

JUVENTUS (4-4-2): Reale Pierre 6.5, Mosca 7 (1' st Osakue 6.5), Michelis 7 (1' st Erdozain Arispe 6.5), Franco 6.5, Demichelis 7 (1' st Rigo 7), Marchisio 7, Elimoghale 7.5 (1' st Basile 6.5), Giambavicchio 7.5, Paonessa 8 (1' st Acrocetti 7.5), Corigliano 7.5 (1' st Brancato 6.5), Banchio 6.5 (1' st Carfora 6.5). A disp. Sapino. All. Catto 7.

ALESSANDRIA (4-4-2): Gabbiazzi 6.5 (28' st Bello sv), Giaccone 6.5, Ribellino 6.5, Canepari 6, Piano 6.5, De Benedetti 6 (17' st Panzani 6), Fogliati 6 (11' st Galasso 6), Tasso 6, Russo 7 (26' st Monteleone sv), Bertelli 6.5 (1' st Motta 6), Sforzini 6.5 (1' st Presenza 7). All. Altieri 6.

ARBITRO: Patergnani di Collegno 6.

LE PAGELLE

JUVENTUS

Reale Pierre 6.5 Pochi interventi e incolpevole sul gol dell'Alessandria.

Mosca 7 Trova la rete di testa che consolida il vantaggio nel primo tempo, bene anche il resto della gara.

1' st Osakue 6.5 Velocità e fisicità al servizio della squadra nella ripresa, buona prova dalla panchina.

Michelis 7 Il suo tiro-cross dal vertice dell'area si trasforma in un assist prezioso per il gol di Paonessa.

1' st Erdozain Arispe 6.5 Spinge sulla fascia fornendo più di qualche spunto.

Franco 7 Testa alta e tanto gioco, la sua prestazione è riassumibile in "palla in cassaforte"

Demichelis 7 La sua stazza e la capacità di giocare a testa alta racconta tutte le sue qualità.

1' st Rigo 7 Ottimo ingresso, scombina i piani della difesa dell'Alessandria con le sue giocate.

Marchisio 7 Tanta classe, uno dei pochi a giocare per tutta la partita e lo fa con tanta costanza nel rendimento.

Elimoghale 7.5 Straripante, palla al piede sembra a tratti imprendibile, intelligente anche nelle scelte.

1' st Basile 6.5 Aumenta la concretezza negli ultimi metri di campo.

Giambavicchio 7.5 Talento puro, gioca con estrema calma e tranquillità anche nelle situazioni più ardue.

Paonessa 8 Una doppietta condita da un gol di tacco da fenomeno, prestazione strepitosa.

1' st Acrocetti 7.5 Entra e segna, non poteva chiedere di meglio nei suoi quasi quaranta minuti.

Corigliano 7.5 Tecnica superiore alla media, tiene la palla incollata ai piedi e la distribuisce con classe e qualità.

1' st Brancato 6.5 Si trova bene anche se a partita in corso, trova presto le misure.

Banchio 6.5 La sua velocità crea più di qualche problema alla retroguardia grigia.

1' st Carfora 6.5 Un tempo a disposizione che sfrutta con volontà e voglia di far bene.

All. Catto 7 Mette in campo una squadra che si trova molto bene, tanti elementi di qualità. Si può togliere varie soddisfazioni quest'anno.

ALESSANDRIA

Gabbiazzi 6.5 Causa il rigore dell'1-0, ma sono molteplici gli interventi a dire di no alla Juventus.

28' st Bello sv

Giaccone 6.5 Accompagna spesso l'azione cercando di aiutare in fase offensiva.

Ribellino 6.5 Concentrato e attento, disputa una prestazione più che positiva.

Canepari 6 Qualche difficoltà durante la partita nonostante riesca a limitare i danni.

Piano 6.5 Varie chiusure di qualità che rubano l'occhio, emerge anche se la partite è molto difficile.

De Benedetti 6 La partita non lo aiuta, cerca comunque di fare il massimo prima della sostituzione.

17' st Panzani 6 Energia e forza fisica per cercare di riaddrizzare l'andamento.

Fogliati 6 Cerca di dare qualità e quantità al reparto nei quaranta minuti a disposizione.

11' st Galasso 6 Aiuta in entrambe le fasi dal primo momento che mette piede in campo.

Tasso 6 Alti e bassi, a volte si fa vedere altre non riesce ad emergere in superficie.

Russo 7 Trova il gol dopo essersi mosso da vero attaccante per tutta la partita, tra i migliori in campo.

26' st Monteleone sv

Bertelli 6.5 Attivo, recupera palloni e cerca di guidare le sortite offensive dei suoi.

1' st Motta 6 Qualche fiammata nel secondo tempo a disposizione.

Sforzini 6.5 Quando parte in velocità crea qualche grattacapo alla difesa della Juventus.

1' st Presenza 7 Ingresso strepitoso: tiene testa fisicamente ai difensori della Juve, va vicino al gol e offre l'assist del 4-1.

All. Altieri 6.5 La differenza c'è, ma i suoi ragazzi non mollano un centimetro e si tolgono la soddisfazione di segnare un gol a Vinovo.