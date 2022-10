Donato risponde a Grilli e stravolge il derby: pareggio all'ultimo secondo

Il Derby della Madonnina è da sempre sinonimo di spettacolo. Quella che è la stracittadina più entusiasmante d'Italia non manca mai di regalare emozioni dal primo all'ultimo minuto di gioco - e questo vale per le prime squadre così come per quelle alla loro prima stagione di calcio a 11. Il 3-3 finale tra Milan e Inter basterebbe già a descrivere lo spettacolo e l'agonismo di questa gara, ma ancor più suggestivo è il fatto che le reti del 3-2 e del 3-3 arrivano in pieno recupero, con l'ultima, il pareggio dell'Inter, segnata nell'ultima azione prima del fischio finale. Le due compagini si danno subito battaglia e il primo tempo è già da capogiro: al vantaggio al 10' di Morellini il Biscione risponde solo al 31' con Matarrese; l'esultanza però ha vita breve, perché dopo pochi secondi è il rossonero Grilli a mettere a segno il 2-1 con cui si arriva al duplice fischio. Nella ripresa l'intensità è sovrana del campo e la vittoria del Milan è quasi già scritta su pietra, ma nel finale è un guizzo di capitan Donato a centrare il pareggio che fa esplodere la tribuna nerazzurra. L'arbitro concede quindi un recupero corposo, ed è qui che si sprigiona tutta la proverbiale imprevedibilità di questo sport e di questo derby: Grilli mette a segno il 3-2 su contropiede ma all'ultimo secondo, quando il Diavolo è pronto per festeggiare, è ancora una stoccata di Donato a decidere il pareggio finale. Un pareggio che al Milan non andrà giù facilmente, ma che comunque rispecchia la qualità vista in campo e l'inesauribile voglia, di entrambe le squadre, di prevalicare sull'eterna rivale.

ARREMBAGGI

Al fischio d'inizio i nerazzurri si precipitano all'attacco e guadagnano subito un calcio d'angolo. Sugli sviluppi Borghi prova a calciare al volo indirizzando il pallone sopra la traversa, regalando alla tribuna il primo sussulto della gara. L'agonismo da derby si sente sin dai primi secondi, tanto che un contrasto in area rossonera miete la prima vittima dopo appena 2 minuti: è Zangrillo, costretto a lasciare acciaccato il campo in favore di Baita. I rossoneri rispondo all'attacco e Morellini, in anticipo sulla difesa avversaria, sbaglia un gol a tu per tu col portiere. Tutto questo succede in meno di tre minuti, dopo i quali si inizia a giocare da una parte all'altra del campo senza esclusione di colpi, figurati e letterali. È su una ripartenza rossonera che si sblocca la partita, ripartenza scaturita da un calcio d'angolo del Biscione calciato dritto tra le braccia di Rossoni; da qui, i padroni di casa mettono Grilli solo davanti al portiere con due soli passaggi (Rossoni sulla corsa di Bonomi e filtrante per il numero 9 a bucare la difesa), Galliera respinge la conclusione ma in agguato c'è Morellini che infila a porta sguarnita. I nerazzurri faticano a reagire per diversi minuti, permettendo al Diavolo di occupare la loro metà campo manovrando il pallone. I primi cenni di reazione arrivano dal 25' con le incursioni di Dade e Lo Vecchio e il tiro al volo di Matarrese (da solo in area) che termina però fuori a fil di palo. Ed è così che al 31' arriva anche il pareggio: tiro da fuori di Rossini che si stampa sul palo nonostante il tuffo del portiere, sfera che termina fra i piedi proprio di Mataresse a pochi passi dalla linea di porta per imbucare l'1-1. Qualcuno chiama il fuorigioco, ma nell'azione seguente il Milan trova subito il 2-1 abbandonando ogni protesta. La giocata è di Morellini che mette Grilli a tu per tu col portiere; quest'ultimo respinge il primo tiro, ma l'attaccante si avventa sul pallone anticipando tutti e andando a segno.

CAPOVOLGIMENTI DI TRAMA

Nella ripresa, seppur timidamente, l'Inter attacca l'area avversaria, soprattutto con le giocate di Dade che, al 12', fa partire un siluro da fuori che sorvola la traversa. La gara si scalda nei minuti a seguire, tra contrasti, ripartenze e qualche scintilla. Gli ospiti però faticano ad essere incisivi nella trequarti avversaria e i padroni di casa sono ben contenti di lasciar scorrere i minuti; ma il gol del pareggio, inesorabile, per certi aspetti beffardo, arriva. È il 30', le due squadre hanno da poco cambiato assetto con una serie di cambi e i nerazzurri, in modalità offensiva, si portano in ancora una volta in attacco. Un pallone sorvola l'area; la difesa rossonera è indecisa così come il portiere in uscita che devia, sì, ma dalle parti di Donato che di testa appoggia nella rete incustodita. Potrebbe essere l'epilogo adatto per una gara spettacolare, scoppiettante e sempre in discussione, ma no, ai rossoneri non va giù che quei tre punti, pregustati per buona parte di gara, li vengano tolti da sotto il naso. Ed ecco che a inizio recupero il subentrato Avogadro ruba un pallone a metà campo - un pallone pesantissimo, perché l'Inter è sbilanciata in avanti - l'attaccante rossonero vede alla sua sinistra lo scatto del compagno Grilli e lo serve sulla corsa: il numero 9 resiste alla marcatura mentre si invola verso l'area e batte il portiere nerazzurro per la sua seconda volta. Ma la partita sembra non voler finire: l'abbondante recupero concesso dall'arbitro ha in programma un ultimo stravolgimento di trama, tanto che, a secondi dal fischio finale, un'altra incornata di Donato (dimenticato dalla difesa sul secondo palo) sancisce l'inaspettato, funambolico, ma giusto 3-3.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 3-3

RETI (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3): 10' Morellini (M), 31' Matarrese (I), 31' Grilli (M), 30' st Donato (I), 36' st Grilli (M), 40' st Donato (I).

MILAN (4-3-3): Rossoni 6.5, Mercogliano 7.5, Rocca 6.5, Bonomi 6.5, Zangrillo sv (2' Baita 6.5), Angelicchio 7, Morellini 8 (29' st Avogadro 7), Seye 7, Grilli 8 (39' st Bompan sv), Rusu 6.5 (16' st Guglielmo 6.5), Colombo 6.5 (19' st Zaffanelli 6.5). A disp. Galimberti, Raimondi, Mastroianni, Piva. All. Merlo 7.

INTER (4-3-2-1): Galliera 6.5 (1' st Marcoci 6.5), Borghi 7 (16' st Nese 6.5), Lo Vecchio 7.5 (19' st Rocca 6.5), Masetti 6.5 (28' st Pozzi sv), Puricelli 6.5, Donato 8.5, Rossini 7.5 (19' st Gatti 7), Allasufi 6.5, Dade 7.5, Matarrese 7.5 (28' st Caritto sv), Carboni 6.5 (1' st Pannuto 6.5). All. Sala 7.

ARBITRO: Ghini di Pavia 6.5.

AMMONITI: Grilli (M), Morellini (M).

LE PAGELLE

MILAN

Rossoni 6.5 Incolpevole sulle reti subite, ha invece un buon impatto sulla gara tramite le sue uscite sicure e tempestive.

Mercogliano 7.5 Anche quando tutto sembra perduto arrivano i suoi interventi, che salvano la porta rossonera anche sullo strapotere di Dade. Ottimo anche in spinta, dove dà sfoggio di velocità, visione e qualità palla al piede.

Rocca 6.5 Si fa sempre trovare al posto giusto, recuperando diversi palloni con cui prova a costruire.

Bonomi 6.5 Non butta mai via i palloni recuperati, smistandoli con ordine e intuito.

Zangrillo sv

2' Baita 6.5 Coi compagni dà solidità alla difesa, riuscendo anche a reinventarsi a seconda delle giocate avversarie.

Angelicchio 7 Col suo posizionamento tiene la squadra alta e bilanciata, così da arginare gli avversari, recuperare palloni e organizzarli al meglio.

Morellini 8 Parte dalla fascia e gioca come prima punta in diversi frangenti, rendendosi una costante spina nel fianco della difesa avversaria.

29' st Avogadro 7 Gioca pochi minuti nel finale ma trova subito il suo posto in campo, disturbando la retroguardia avversaria coi suoi movimenti e fornendo un assist che quasi vale i tre punti.

Seye 7 A un'infaticabile grinta abbina una tecnica ispirata e sopraffina (due qualità riscontrabili in un altro numero 8 rossonero...)

Grilli 8 Esplosivo sin dal primo secondo. Sbaglia un gol quasi fatto nei primi minuti, poi ingrana la marcia e trova brecce tra i nerazzurri con cui fare doppietta. (39' st Bompan sv).

Rusu 6.5 Non trova varchi per rendersi incisivo, ma smista con classe e intuito sulla trequarti e tiene la squadra in attacco.

16' st Guglielmo 6.5 Sbaglia poco o nulla in fase di possesso, e lotta su ogni pallone per difendere il vantaggio.

Colombo 6.5 Si muove bene tra le linee e accompagna l'azione, dando supporto all'intera manovra.

19' st Zaffanelli 6.5 Subentra con la giusta mentalità e non si risparmia a livello fisico. Bravo anche in fase di fraseggio.

All. Merlo 7 La sua squadra si mostra compatta, ispirata e audace. Qualche disattenzione nel finale avrebbe regalato un risultato diverso, ma la prestazione è comunque encomiabile.

INTER

Galliera 6.5 Si mette in mostra con alcuni interventi decisivi, non facendosi sorprendere sulle conclusioni e chiudendo bene lo specchio nell'uno contro uno.

1' st Marcoci 6.5 Prosegue bene il lavoro iniziato dal collega, rimanendo incolpevole sulle reti subite.

Borghi 7 Mostra tutta la sua tecnica in ripartenza, dove dà sfoggio di ottimo intuito e intesa coi compagni lungo la fascia.

16' st Nese 6.5 Dà nuova forza e stabilità alla difesa in un momento delicato di gara.

Lo Vecchio 7.5 Lungo la fascia crea diversi grattacapi agli avversari. Spinge con costanza portandosi il pallone appresso e dando inizio a moltissime azioni pericolose.

19' st Rocca 6.5 Buona fase difensiva. Palla al piede spreca il meno possibile.

Masetti 6.5 Qualche sbavatura nel primo tempo è oscurato da una prestazione intensa e lucida nella ripresa. (28' st Pozzi sv).

Puricelli 6.5 Come il succitato collega, compensa bene qualche iniziale disattenzione a ottime letture e interventi difensivi.

Donato 8.5 Davanti alla difesa non smette di lottare, arginando gli avversari, recuperando palloni e portando su la squadra con le sue giocate. Quando bisogna giocarsi il tutto per tutto, ecco che si affaccia in avanti e rendersi decisivo coi suoi gol.

Rossini 7.5 Ogni occasione è buona per spingere in avanti, trovando pertugi sia palla al piede che con passaggi precisi e ispirati.

19' st Gatti 7 Lotta su ogni pallone e ferma diverse ripartenze avversarie.

Allasufi 6.5 Trova pochi spazi per straripare, ma dà corpo alla manovra offensiva e non butta mai via il pallone.

Dade 7.5 Fisico, tattica, velocità, potenza. Il numero 9 nerazzurro sbuca da ogni parte della zona offensiva creando palle gol.

Matarrese 7.5 Sa bene quando giocare arretrato e quando invece avanzare, approfittando cercando varchi verso la porta con cui essere incisivo. (28' st Caritto sv).

Carboni 6.5 Accompagna la manovra e smista bene palla.

1' st Pannuto 6.5 Pochi spazi ma tanto sacrificio per lui, che tiene alta la squadra e cerca spazi.

All. Sala 7 La sua squadra riesce ad adattarsi al gioco avversario, sfruttando le abilità collettive e individuali e approfittando di (quasi) ogni occasione.

ARBITRO

Ghini di Pavia 6.5 Mantiene un metro di giudizio incostante, ma questo gli permette di gestire in maniera tutto sommato fluida una gara complicata.