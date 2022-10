Torino, sei una meraviglia: due volte Pierro, che magie di Mukerjee e Polimeni! 

Toro scatenato contro lo Spezia a Venaria, una prova strepitosa dei ragazzi di La Rocca che rimontano il gol di Ceccarelli con la doppietta di Pierre, la rete di Mukerjee e quelle di Polimeni, Antonelli e Locuratolo. Granata che non hanno mollato di un centimetro nemmeno nella ripresa, quando il risultato era già in cassaforte.

Pierro si rialza Al settimo minuto lo Spezia sfrutta una disattenzione di Pierro che con un controllo leggero trasforma uno stop in un invito a nozze per Ceccarelli che non è così facile a sedere ancora un difensore prima di scaraventato la palla in porta per il vantaggio spezzino. All'undicesimo prova a pareggiare il Torino con Cai, una conclusione dalla distanza che finisce fuori di poco sopra la traversa. Sei minuti più tardi, Pierro riscatta l'errore sul gol pareggiando i conti deviando in rete su calcio d'angolo battuto da Salvai. Qualche colpa per Maselli, uscito a vuoto in occasione del l'1-1. Al minuto venticinque Antonelli mette in mezzo per Polimeni, ma Mazzanti è miracoloso in scivolata a salvare il risultato per i liguri. Solo questione di tempo per il raddoppio visto che sempre su corner, Martinelli calcia da fuori area, la sfera impatta su Pierro che controlla e segna per la doppietta personale e il sorpasso granata. Al 33' esplode Venaria per un gol pazzesco di Mukerjee, un tiro a giro sotto l'incrocio bellissimo per il tris dei torelli, scatenati in campo.

Toro ai mille all'ora Lo Spezia prova ad esordire nella ripresa con un bel tiro di Longhi su sponda di Carbone, conclusione che però non porta a ridurre le distanze. Scarto che, anzi, in realtà aumenta al 15' quando Polimeni con un gran sinistro dalla distanza inchioda Maselli. A non iscriversi ancora al festival del gol è Antonelli che però al 23' decide di farsi trenta metri palla al piede, superare in velocità il difensore e realizzare il 5-1. Al 29' arriva anche il sesto gol con Locuratolo, bravo a deviare in porta su corner con il piede mettendo fuori causa l'estremo difensore. Da sottolineare la pazzesca intensità del Torino, costante in lungo e in largo nonostante tre, quattro, cinque gol di vantaggio. Non c'è mai stato un attimo di pausa nonostante un avversario di tutto rispetto come lo Spezia.

IL TABELLINO

Torino-Spezia 6-1

RETI (0-1, 6-1): 7' Ceccarelli (S), 17' Pierro (T), 28' Pierro (T), 33' Mukerjee (T), 15' st Polimeni (T), 23' st Antonelli (T), 29' st Locuratolo (T).

TORINO (4-4-2): Salaroglio 6.5, Savant Ros 7 (25' st Ambrosia sv), Cai 7 (25' st Trevisan sv), Martinelli 6.5 (16' st Pomero 6.5), Traversi 7, Pierro 7.5 (29' st Pochettino sv), Ramondetti 7, Mukerjee 7.5, Antonelli 7.5 (25' st Locuratolo 7), Salvai 7 (25' st Baba Hay sv), Polimeni 7.5. A disp. Boscaro, Cantele, Barbuta A.. All. La Rocca 7.5.

SPEZIA (4-3-1-2): Maselli 6, Mazzanti 6.5, Balestracci 6 (20' st D'andrea sv), Zanetti 6, Longhi 6.5 (31' st Vernazza sv), Ruggeri 6, Lorè 6.5 (1' st D'antonio 6), Bertonci 6.5 (16' st Deiana sv), Carbone 6.5 (16' st Tartarini sv), D'ambrosio 6.5 (17' st Del Sante sv), Ceccarelli 7 (1' st D'auria 6). A disp. Altemura, Santinelli. All. Ghiorzo 6.

LE PAGELLE

TORINO

Salaroglio 6.5 Impegnato poco e disturbato ancora meno, partita senza troppi tiri da affrontare.

Savant Ros 7 Fase difensiva di ottimo livello, non lascia transitare nessuno dalle sue parti.

Cai 7 A testa alta, tecnica pregiata che lo rende una continua spina nel fianco per lo Spezia.

Martinelli 6.5 Attento e concentrato, disputa una buona partita risultando molto solido.

16' st Pomero 6.5 Entra e riesce ad entrare a gara in corso l'apporto necessario a tenere alta l'attenzione.

Traversi 7 Si mette a uomo e non lascia respirare l'attacco spezzino, bravo anche negli anticipi.

Pierro 7.5 Sbaglia sul primo gol, ma ne fa due dimostrando carattere e attributi per migliorare una partita iniziata male.

Ramondetti 7 Qualità e quantità, offre una gara completa a centrocampo aiutando la squadra.

Mukerjee 7.5 Una rete strepitosa che si aggiunge ad una partita clamorosa, dominando il centrocampo in lungo e in largo.

Antonelli 7.5 La sua velocità risulta alla fine letale trovando il gol. Da sottolineare la grande visione di gioco.

25' st Locuratolo 7 Al posto giusto nel momento giusto, timbra il cartellino nonostante solo 20' a disposizione.

Salvai 7 Sfortunato nel non trovare il gol, se lo sarebbe meritato vista la grande mole di gioco creata per i compagni.

Polimeni 7.5 Apre le marcature nella ripresa mettendo ancora più in discesa il match.

All. La Rocca 7.5 I suoi sono letteralmente perfetti, dopo un primo tempo a livelli spaziali ci si poteva aspettare una leggere flessione. Così non è stato, tutt'altro.

SPEZIA

Maselli 6 Non sembra in giornata, troppi errori tra cui uscite a vuoto. Avrà modo di rifarsi.

Mazzanti 6.5 Protagonista di un poderoso salvataggio nel primo tempo, tra i più positivi della retroguardia-

Balestracci 6 Qualche sgroppata sulla fascia e nulla più per il terzino bianconero.

Zanetti 6 Qualche sbavatura a macchiare la sua gara, tutto sommato sufficiente.

Longhi 6.5 A centrocampo dirige e guida la squadra grazie alle sue qualità da playmaker.

Ruggeri 6 Non perfetto, qualche passaggio a vuoto che complica la partita per i suoi.

Lorè 6.5 Aiuta la squadra con alcune giocate interessanti e funzionali.

Bertonci 6.5 Si inserisce offrendo qualche spunto, difficilmente concretizzato, verso gli ultimi metri di campo.

Carbone 6.5 Centravanti di raccordo, va contro la palla e smista bene dando soluzioni esterne allo Spezia.

D'ambrosio 6.5 Tanta tecnica, spesso i compagni si affidano a lui per inventare qualcosa.

Ceccarelli 7 Bravo a sfruttare l'errore della difesa del Torino realizzando un gol molto bello.

1' st D'auria 6 Si fa vedere nonostante entri quando lo Spezia è già in alto mare.

All. Ghiorzo 6 Giornata decisamente no, passivo fin troppo pesante per la qualità reale della rosa.