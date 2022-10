Cholito Ceppa, tripletta Cuminale, Capolongo disegna calcio

«Così si gioca a calcio!» urla a fine partita il festante pubblico di marca Candiolo, il più azzeccato e sintetico riassunto della fiammeggiante vittoria granata, la quinta consecutiva in campionato, nella insidiosa "trasferta" di Poirino. La squadra di Daniele Leone entusiasma e regala uno spot promozionale al fantastico mondo dei Provinciali, la più bella espressione di questa magnifica sinfonia sono i tre assist di Lorenzo Capolongo, la fantastica tripletta di Luigi Cominale, i 15 minuti intensi di Andrea Ceppa. Attenzione perché anche il Lenci Poirino ha giocato una gran partita e merita la sua dose di applausi, per gli insistenti attacchi che ha sferrato alla porta di Borgognoni per tutto il secondo tempo, sospinto dalle giocate del suo numero 10 Andrea Elia e dalla inesauribile energia dei suoi centrocampisti, come Alessandro Trovato, Fabio Busso e Cristian Cambareri. Vince 4-1 il Candiolo, mettendo a segno quattro gol uno più bello dell'altro, capace di colpire al momento giusto e di saper difendere il risultato (anche in 10 nella propria area) quando il Lenci ha messo in campo cuore e generosità alla ricerca del pareggio.

Il tridente del Candiolo inizia a dare subito spettacolo, dopo 7 minuti il sinistro di Capolongo mette a dura prova i riflessi di Valsania sulla cui respinta si fionda Burgarella calciando fuori. Lorenzo Capolongo e Luigi Cuminale, oltre ad avere le stesse iniziali, dimostrano di avere un'intesa perfetta, sono loro a scardinare la difesa a tre del Lenci, priva di Tamoud assente per squalifica. Al 13' infatti è Capolongo a rubare palla a Pop con una zampata improvvisa, involarsi in area da sinistra e concludere in porta, trovando a zero metri il tap in di Cuminale, 0-1 e palla al centro. Piano piano il Lenci sale di intensità e si scrolla di dosso ogni paura, Elia e Orrù combinano bene e impegnano Mattia Borgognoni in presa bassa. Sono anche i quinti di centrocampo del Lenci a creare pericoli alla retroguardia granata ben comandata da capitan Lamura, al 28' Scaffidi crossa lungo per l'inserimento di Busso che con l'esterno per poco non beffa la retroguardia granata.

A due minuti dall'intervallo l'indomito Busso va giù in area di rigore, il giovane arbitro Germanetto di Nichelino indica il dischetto, dagli 11 metri Andrea Elia spiazza Borgognoni per la rete del pareggio del Lenci. Reazione di carattere del Candiolo che non ci sta a rientrare negli spogliatoio sul risultato di parità, ennesima magia di Capolongo che dalla sinistra premia il taglio di Cuminale dalla parte opposta, piattone al volo del numero 11 che riporta in vantaggio i suoi segnando la rete dell'1-2. Cuminale, scatenato, nei minuti di recupero del primo tempo, colpisce la parte alta della traversa su punizione.

Il Lenci rientra in campo nella ripresa con lo spirito giusto, agguerrito e determinato, dopo 8 minuti Elia inventa per Orrù, sinistro a incrociare del numero 9 di casa, respinge Borgognoni, la palla resta lì, salva Benedan sulla linea di porta. E' il momento di maggior intensità dei padroni di casa, entra anche Coscarelli di punta, con Elia che arretra a centrocampo a fare da play e la mossa di Andrea Codognotto dare ancora più fantasia all'attacco di casa. Al 13' serve un'uscita coraggiosa di Mattia Borgognoni che, come un ragno la preda, cattura una palla di Trovato destinata a Coscarelli. Azione fotocopia pochi minuti dopo, stavolta la palla in the box è di Brusaferro per Elia, la presa sicura di Borgognoni neutralizza la minaccia. In tutto questo tempo il Candiolo ha manovrato in ripartenza, tenendo il più possibile lontano il pallone dalla propria area, l'apoteosi del pubblico granata è tutto nel finale quando Andrea Ceppa va in slalom nel cerchio di centrocampo e verticalizza centralmente per Cuminale, che fa 30 metri palla al piede, si presenta in area e trafigge per la terza volta Valsania. Tutti in piedi ad applaudire il numero 16 del Candiolo quando all'ultimo minuto prima del recupero scaraventa in porta una conclusione violenta e precisa per il punto del 4-1 granata, l'assist vincente per la terza volta è di Lorenzo Capolongo.

IL

IL TABELLINO

LENCI POIRINO-CANDIOLO 1-4

RETI (0-1, 1-1, 1-4): 13' Cuminale (C), 33' rig. Elia (L), 35' Cuminale (C), 33' st Cuminale (C), 35' st Ceppa (C).

LENCI POIRINO (3-5-2): Valsania 6.5, Pop 6, Fabaro 6 (1' st Dekaj 6.5), Paoletti 6, Cambareri 7, Scaffidi 6.5 (7' st Coscarelli 6.5), Busso 7 (27' st Zaccaria 6), Brusaferro 6.5, Orrù 7 (27' st Iudica 6), Elia 7.5, Trovato 7. All. Codognotto 7. Dir. Trovato.

CANDIOLO (4-3-3): Borgognoni 7, Posa 6.5, Turina 6.5 (12' st Dresti 6.5), Cozza 6.5 (22' st Ceppa 7.5), Benedan 7, Lamura 7, Chahib 7, Lacanna 6.5 (14' st Bortoletto 6), Burgarella 6.5 (25' st Bucci 6), Capolongo 9, Cuminale 9. A disp. Tozzi, Linsalata, Boaglio, Gravina, Semprini. All. Leone 7.5. Dir. Lapergola - Galliano.

ARBITRO: Germanetto di Nichelino 7.5.

AMMONITI: 1' Fabaro (L), 27' Brusaferro (L), 14' st Chahib (C), 21' st Borgognoni (C). NOTE: Angoli 10-6.

LE PAGELLE

LENCI POIRINO

Valsania 6.5 Tiene alta la soglia dell'attenzione sugli attacchi del Candiolo, sfoderano anche dei buoni interventi.

Pop 6 Difficile arginare un giocatore come Capolongo che in occasione del primo gol gli ruba palla.

Fabaro 6 Centrale di sinistra, spende il giallo dopo 40 secondi per una trattenuta su Chahid che ne condiziona la gara.

1' st Dekaj 6.5 Più energico e fisico in difesa, bada al sodo spazzando le minacce che arrivano dal suo lato.

Paoletti 6 Capitano del Lenci, con l'assenza di Tamoud per squalifica tocca a lui reggere il peso del reparto difensivo, messo a dura prova dagli attacchi del Candiolo.

Cambareri 7 Viaggia a mille all'ora tra centrocampo e attacco, spingendo sul centrosinistra nella prima frazione e sul centrodestra nella ripresa, sempre in moto dal primo all'ultimo minuto.

Scaffidi 6.5 Buona partita come quinto di destra, scodella in area dei palloni pericolosi per gli inserimenti di Elia e Orrù.

7' st Coscarelli 6.5 Codognotto lo butta nella mischia schierandolo davanti vicino a Orrù, fa sentire subito la sua presenza in area di rigore.

Busso 7 Bella spinta sulla fascia sinistra come quinto di centrocampo, caparbiamente va a prendersi il rigore del momentaneo pareggio.

27' st Zaccaria 6 Entra nei minuti finali per gli ultimi assalti del Lenci.

Brusaferro 6.5 Scudo e punto di riferimento del Lenci davanti alla difesa, combatte e corre per tutta la partita.

Orrù 7 L'anno scorso faceva il portiere, adesso gioca da punta con ottimi risultati, crea pericoli alla difesa del Candiolo, dà tutto fino alla sostituzione.

27' st Iudica 6 Partecipa al disperato assalto finale del Lenci, battendo anche gli ultimi calci d'angolo.

Elia 7.5 Migliore in campo dei suoi, gioca da seconda punta al fianco di Orrù e realizza il rigore del momentaneo pareggio, con l'ingresso di Coscarelli gioca da play e accende la luce con i suoi suggerimenti in verticale, qualche volta va anche a battere la rimessa da fondocampo, fa praticamente tutto.

Trovato 7 Mezzala di fisico, sostanza e piedi buoni, batte i calci piazzati e i tanti calci d'angolo conquistati dal Lenci dai quali nascono spesso pericoli per la difesa del Candiolo.

All. Codognotto 7 Questo Lenci gioca con generosità e attacca finché ne ha, rimanendo in partita fino alla fine, il punteggio è eccessivamente severo.

CANDIOLO

B orgognoni 7 Molto impegnato soprattutto nel secondo tempo, quando il Lenci butta in area di rigore tanti palloni sui quali lui si avventa senza paura, dando sicurezza a tutto il reparto.

Posa 6.5 Basso a destra gioca una gara corretta e ordinata, gestendo bene la sua zona di competenza.

Turina 6.5 Soldatino della fascia sinistra, copre le spalle a Capolongo e resta basso a guardia della difesa.

12' st Dresti 6.5 Il Lenci attacco molto dal suo lato nella ripresa, lui chiude bene con tempismo e concentrazione.

Cozza 6.5 Catalizza una gran quantità di palloni nel cuore del centrocampo, svolgendo alla grande le due fasi.

22' st Ceppa 7.5 «Non conta quanto tempo giochi, ma la qualità che metti nel tempo in cui giochi» dice il Cholito Simeone, frase perfetta per la partita di Andrea Ceppa che in quarto d'ora inventa l'assist per il gol della sicurezza e va a timbrare personalmente la rete che chiude la partita. Esultanza bellissima.

Benedan 7 Al fianco di Lamura erge un muro nella retroguardia granata, chiusure e interventi perfetti. Anche un salvataggio provvidenziale quasi sulla linea di porta.

Lamura 7 Personalità da vero capitano, si esalta quando c'è da difendere e mette il suo tempismo in tanti salvataggi e chiusure, bello a vedere quando esce a testa alta palla al piede.

Chahib 7 Centrocampista di tecnica e fisico, avanza e porta palla per vie centrali innescando gli esterni offensivi.

Lacanna 6.5 Motorino del centrocampo granata, svolge un ottimo lavoro di contenimento.

14' st Bortoletto 6 Tanto movimento, aiuta la squadra nella fase di interdizione e di ripartenza.

Burgarella 6.5 Punta centrale che sfianca la difesa avversaria, creando spazio per i tagli di Capolongo e Cuminale.

25' st Bucci 6 Bravo a sfruttare le sue qualità e giocare di squadra nel momento cruciale della partita.

Capolongo 9 Con i suoi cambi di gioco da manda in tilt la difesa del Lenci, fa tre assist su quattro gol della sua squadra, giocatore dal potenziale enorme. Un anziano spettatore in tribuna, estasiato dai suoi numeri, non fa altro che ripetere: «Aaah, come gioca sto ragazzino!».

Cuminale 9 Trasforma in oro tutti i palloni che gli arrivano, ha il merito di farsi trovare sempre al posto giusto e a scattare sul filo del fuorigioco come nell'azione del secondo gol, colpisce anche una traversa, seconda tripletta stagionale dopo quella al Pecetto.