Importantissima vittoria nello spettacolare scontro diretto di sabato del Candiolo di Daniele Leone che espugna Poirino e vola a punteggio pieno in testa alla classifica del Girone C di Torino a pari punti con il Moncalieri, le due squadre si affronteranno sabato prossimo in un altro big match da non perdere. La fotogallery della partita di Marco Giorgio....