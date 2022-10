Terzini goleador, i protagonisti della quinta giornata

ll loro compito è presidiare la fascia, nel calcio moderno ora più che mai devono anche saper fare una buona fase offensiva, questa settimana lo hanno dimostrato, andando addirittura in gol: sono i terzini, o esterni bassi, pedine preziose per le proprie formazioni. Anche se, ognuno ha una posizione che può essere diversa da squadra a squadra, in base al modulo utlizzato.

Ad esempio Davide Cappello che nel Cenisia gioca con il numero 2, nelle competenze che gli affida il tecnico Marco Alovisi c'è quella di fare tutta la fascia, essendo il quinto di destra nel 3-5-2 adottato dalla formazione viola, prima in classifica e imbattuta nel Girone B di Torino. Titolarissimo nel suo Cenisia, Davide ha messo a segno sabato nella sfida con il Borgata Cit Turin, i suoi primi due gol in campionato nella vittoria esterna della sua squadra per 7-0. In gol per la terza settimana consecutiva anche il centrale viola Marco Salvatore.

C'è anche chi ha vinto 2-0 una partita tutt'altro che facile, andando a segno in entrambi i casi con i propri terzini di fuoco: è la Virtus Calcio di Beppe D'Alesio, schierata con il 4-4-2 nella sfida interna con il Talent Soccer. La sblocca dopo 4 minuti Matteo Gusella, terzino sinistro schierato con un insolito numero 10 sulle spalle, una maglia che ha sempre qualcosa di magico, tanto che il giocatore della Virtus va in rete con un gran tiro dalla distanza che si infila all'incrocio dei pali. Il raddoppio bianconero dopo pochissimi minuti lo segna l'altro esterno basso, quello di destra, Fabio Antonica con un diagonale appena fuori dall'area di rigore. La Virtus sabato prossimo farà visita al Valle Susa, capolista ancora imbattuta e che proprio in questa giornata ha incassato il primo gol stagionale nel 7-1 inflitto alla Skill Star, che non segnava dalla prima giornata nel 2-2 con il Go Grugliasco. Piccola divagazione, tutti e tre i gol della Skill Star di Alessandro Campo in questo campionato li ha segnati la punta Andrea Nagliero.

Restando nel Girone A di Torino, segnano un po' tutti nel Rosta di Andrea Bonfante che vince 14-0 con il Don Bosco Rivoli, doppietta del numero 3 Edoardo Nebiolo (anche i biancorossi giocano con il 3-5-2). Fa tripletta nella Torinese, alla seconda vittoria consecutiva, Cristian Urzì che di ruolo fa il terzino e rientrava da una squalifica di due giornate, in questo caso il tecnico oronero Marco Torasso lo ha schierato di punta al fianco di Nabil Bougtoub (doppietta anche per lui). Cade in casa l'Almese di Giuseppe Monastero che di fronte aveva il Pianezza (2-4), il primo gol della partita lo segnano i padroni di casa con Samuel Tullio, esterno basso che da qualche partita sta giocando alto a sinistra, aveva fatto anche doppietta la settimana prima nella vittoria trasferta di Collegno, dimostrando grande capacità di attaccare e ricoprire la fascia insieme al capitano Davide Olivero che gioca alle sue spalle.

Nel Girone C di Torino, 10-0 del Moncalieri capolista a pari merito con il Candiolo (le due squadre si affronteranno domenica prossima nello scontro diretto in casa dei granata), nei biancazzurri a segno anche il numero 2 David Marocco; tra i difensori da segnalare la rete del centrale Andrea Trimboli che spiana la strada alla vittoria per 3-1 della Sangonese Boschetto di Patrizio Sarracino contro il Barracuda.

Nel Girone di Pinerolo in gol per la terza volta in questo campionato il terzino Loris Stephija del Morevilla nel 9-0 contro il Garino, oltre a Gioele Capella del Carignano nel posticipo vinto dalla squadra di Renato Piola con il Pancaliericastagnole. Nel campionato di Aosta, vince 7-0 l'Ivrea di Mauro Paonessa nella sfida interna con il Valdigne Montblanc e se i gol più spettacolari sono quelli del numero 10 orange Alex Soluri (tripletta per lui) che va in rete di tacco e in mezzarovesciata a sbloccare la partita dopo 4 minuti ci pensa il terzino destro Alessandro Boni.