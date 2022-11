Da 1-2 a 5-2 nel big match infuocato, biancazzurri primi da soli

Non sono mancate le emozioni nello scontro al vertice del campionato Under 14 di Pinerolo, a Bruino vanno due volte in vantaggio i biancorossi del Carignano, la squadra di Fabio Tessarin cambia assetto nella ripresa e ribalta il risultato, il finale dice 5-2, la fotogallery di Girolamo Cassarà.

IL TABELLINO

BRUINESE-CARIGNANO 5-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 5-2): 13' Benetello Francesco (C), 20' Ianachievici (B), 31' Moriondo Alessandro (C), 10' st Gallo (B), 14' st Castronovo (B), 19' st Castronovo (B), 35' st Perrone (B).

BRUINESE (3-5-2): Zoppè 7, Prizzi 7, Di Marzo 7, Saladino 7 (10' st Perrone 7.5), Castronovo 9, Giordan 7.5, Sgambelluri 7, Ianachievici 8 (28' st Coppo 7), Giuliano 7 (1' st Correndo 7.5), Gallo 8, Venghi 7. A disp. Doltu, Paganotto, Malinverni, Destefanis, Grippa, Maulella. All. Tessarin 8. Dir. Zoppè.

CARIGNANO (4-3-3): Piumetti 6, Capella 7, Cantatore 6 (22' st Drago 6), Chiavassa 6, Accastello 6 (20' st Benetello Andrea 6), Notaro 6, Pittia 7, Naumann 6, Moriondo Alessandro 7, Pinna 6, Benetello Francesco 7. A disp. Lo Giudice, Visigalli, Sampietro, Borello, Grella. All. Piola 6. Dir. Cantatore.